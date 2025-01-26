去年本港商廈租賃樓面年增21%　銅鑼灣甲廈空置大減

美國聯儲局於上月再度減息，是去年内第3次減息，為大型企業擴充業務增添信心，上月本港商廈租賃樓面增幅顯著。據中原(工商舖)最新統計，2024年12月商廈市場錄得約336宗租務成交，涉及樓面面積共逾131.35萬方呎，較去年同期分別減少約0.88%及上升約21.7%；而港島區整體空置率輕微改善，惟九龍區則見上升。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，據該公司資料，上月商廈市場租賃成交量及租用樓面，按月年分別減少約25.7%及增加約13.1%，反映上月份大手租務較多，個別大型企業亦加快落實租用安排。其中，有市場消息指，金鐘太古廣場1座兩層高層合共涉及樓面約4.5萬方呎，以每方呎約90元租出，月租逾400萬港元，為近期核心區商廈大手租務，新租客為台灣凱基銀行，成為該銀行首間海外分行。

至於甲廈空置率方面，去年12月港島區整體空置率錄得約12.58%，按月下降約0.1個百分點，而與去年同期約11.71%相比，則上升約0.87個百分點。個別核心區錄得顯著改善，其中，銅鑼灣上月錄得空置率約8.57%，按月及按年分別下跌約0.22及約0.68個百分點；而金鐘區空置率按年改善幅度亦較大，減幅錄得約0.48百分點。

至於。九龍區空置率則有待觀察，上月該區整體空置率約13.8%，按月及按年分別增加約0.13及約0.66個百分點。尖沙咀空置率最新錄得約8.75%，按月升約0.42個百分點。九龍東表現較差，其中，觀塘錄得約11.6%，按月微跌約0.19個百分點，惟按年仍多約1.54個百分點；而九龍灣空置率亦維持於25.2%的高水位，按年多約3.97個百分點。

陳認為，政府的「總部經濟」政策已開始見效，近月外資公司來港設立總部及分部等租賃個案明顯增加，加上受惠於息口多次下調，以及美國特朗普正式上任，對華政策亦有所確定等利好因素，相信不少企業即將會落實業務發展，對本地寫字樓租務市場有正面幫助，預料短期內租務市場會平穩發展。