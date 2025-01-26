上月本港商舖買賣宗數達108宗　創去年單月新高

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2024年舖位交投量減少，全年舖位註冊宗數錄約933宗，按年減少約8.7%；而去年12月商舖註冊宗數約108宗，創去年單月新高，按月上升約25.6%，註冊金額錄約21.95億港元，按月也顯著上升約91.2%。

該行續指出，去年舖位交投量雖下跌，但註冊金額則錄約169.6億元，按年上升約5.8%。註冊金額上升主因是2024年逾億元商舖成交所涉及的總金額，比2023年高出約97.2%；其中，荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城基座商場及停車場以40.2億元沽出，令舖位註冊金額大幅上升。

美聯旺舖首席營業董事江靜明表示，雖然全年舖位交投量減少，但在各項惠港措施下，舖位交投量於第4季開始回暖。去年12月市場錄得3宗逾億元舖位註冊成交，買家均為華潤隆地。早前該集團合共以約10.35億元購入5個房協住宅項目的基座商場，其中，土瓜灣欣榮花園商場、長沙灣喜薈及喜韻的基座商場成交價，分別約為6.26億元、1.82億元及1.19億元。其實在過去一年市場上有不少民生區商場舖位成交，不少實力投資者看準民生區商場出租率高，可提供更穩定的租金回報，故現時「低水」買入。

江又補充，2024年舖位租賃成交共錄約2,661宗，按年減少約12.1%，相信是受到旅客消費降級、北上消費及網購普及化等因素影響，令商戶擴充版圖意欲及信心減少。不過，不少中資及外資品牌趁舖位租金回調時於本港插旗，甚至快速擴充。

事實上，網上銷售平台和實體店可以相輔相成，為顧客提供更好的購物及享受服務的體驗。上月長橋證券承租尖沙咀彌敦道26號地庫至一樓3號舖，面積約為8,500呎，作為在港首間實體店。富途證券亦於去年先後承租旺角亞皆老街67至69號地舖及羅素街59號巨舖，相信該類互聯網證券行趁舖位租金回調時，由線上轉攻線下開設實體店。

各項惠港措施吸引各地旅客來港旅遊，訪港旅客人次明顯增加，但對零售業、旅遊業及經濟的復甦的效果仍需要一段時間才能顯現，相信可以提升投資者及商戶的信心，促進投資及租務活動。