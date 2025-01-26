新盤市場周末僅22宗成交　大手客繼續掃貨

新盤市場已屆「收爐」階段，市場於周六、日(25、26日)僅錄約22宗一手成交，按周急挫超過九成。不過期內不乏大手客入市個案，有買家斥逾1.68億港元，掃入啟德跑道區項目兩個四房雙套單位。此外，農曆新年將至，同區另有兩個樓盤，最新夥拍代理行，於新年期間推出置業優惠。

●啟德澐璟昨錄「一客兩食」 買家斥1.68億購2伙四房戶

成交單位包括2座19樓A室，實用面積1,909方呎，成交價8,552.32萬元，呎價約44,800元。另一伙為同層B室，實用面積1,870方呎，以8,265.4萬元易手，呎價約44,200元。

澐璟自開售至今累售304伙，套現近125.5億元。

●101 KINGS ROAD昨沽1伙 做價1187萬元

該盤於1月暫錄3宗成交，合共套現2,785.3萬元。

●啟德天瀧夥中原利嘉閣設置業優惠 總值30萬元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指出，項目自去年以現樓形式推售後速沽50伙，套現約19.5億元，2024年全年售出85伙，套現約33億元，並為去年全港最多3,000萬元以上成交的新盤。

此外，由即日起至2月15日，經由中原地產或利嘉閣購買天瀧一手住宅單位的各首3名買家，即可獲贈「五星級酒店雙人5日4夜住宿套票」，每份價值約5萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，踏入2025年，市場普遍預期美國會持續減息，加上本港樓按全面放寬，買家入市信心顯著增強，交投持續向升。香港經濟正逐步復甦，恢復一簽多行亦成功活化本地經濟，多項吸納人才措施亦帶動樓市需求，相信今年樓市繼續穩步向好。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近年政府積極吸納人才，其中推出超過兩年的高才通計劃，至去年底已成功批出逾9萬個申請，不但有效補充勞動力及帶旺零售消費市道，亦帶來龐大剛性住屋需求，支持樓市的發展。另方面，隨着息口持續回落，租金愈升愈有，令今年樓市將呈現「供抵過租」局面，吸引資金重投物業市場。

●維港．雙鑽與利嘉閣推新春優惠 首6買家可獲珠寶禮券

另外，發展商中國海外亦呈獻「雙喜臨門新春優惠」，由2025年1月29日至2月12日期間，買家凡選購項目的住宅單位，可按不同單位獲價值18,000元至68,000元不等的售價折扣優惠，優惠可與利嘉閣地產的「閃鑽珠寶禮券」同時使用。