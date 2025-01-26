新盤市場周末僅22宗成交 大手客繼續掃貨
2025年01月26日 21:30
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新盤市場已屆「收爐」階段，市場於周六、日(25、26日)僅錄約22宗一手成交，按周急挫超過九成。不過期內不乏大手客入市個案，有買家斥逾1.68億港元，掃入啟德跑道區項目兩個四房雙套單位。此外，農曆新年將至，同區另有兩個樓盤，最新夥拍代理行，於新年期間推出置業優惠。
●啟德澐璟昨錄「一客兩食」 買家斥1.68億購2伙四房戶
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，於周六(25日)錄得「一客兩食」大手個案，買家斥資逾1.68億港元，購入項目兩個四房雙套連私人電梯大堂單位。
成交單位包括2座19樓A室，實用面積1,909方呎，成交價8,552.32萬元，呎價約44,800元。另一伙為同層B室，實用面積1,870方呎，以8,265.4萬元易手，呎價約44,200元。
澐璟自開售至今累售304伙，套現近125.5億元。
●101 KINGS ROAD昨沽1伙 做價1187萬元
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周六(25日)沽出一伙兩伙梗廚單位，項目30樓L室，實用面積434方呎，以1,187.3萬港元售出，呎價約27,357元。
該盤於1月暫錄3宗成交，合共套現2,785.3萬元。
●泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，於周六再沽兩伙，項目5座2樓B05室，實用面積490方呎，三房間隔，以539.59萬元售出，呎價約11,012元。另一伙為兩房戶，項目6座2樓A09室，實用面積450方呎，成交價447.16萬元，呎價約9,937元。
●路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周六售出兩伙兩房開放式廚房單位，套現逾1,066萬元。售出單位包括第3座18樓F室，實用面積499方呎，成交價逾538.9萬元，呎價約10,800元。同座19樓H室，實用面積476方呎，成交價約527.1萬元，呎價約11,073元。
●恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期1B座16樓15室，實用面積265方呎，成交價467.9萬元，呎價約17,657元。
●啟德天瀧夥中原利嘉閣設置業優惠 總值30萬元
蛇年將至，部分新盤與代理合作推出置業優惠吸客，恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，中原及利嘉閣向該盤買家提供雙人酒店住宿套票優惠，總值約30萬港元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指出，項目自去年以現樓形式推售後速沽50伙，套現約19.5億元，2024年全年售出85伙，套現約33億元，並為去年全港最多3,000萬元以上成交的新盤。
此外，由即日起至2月15日，經由中原地產或利嘉閣購買天瀧一手住宅單位的各首3名買家，即可獲贈「五星級酒店雙人5日4夜住宿套票」，每份價值約5萬元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，踏入2025年，市場普遍預期美國會持續減息，加上本港樓按全面放寬，買家入市信心顯著增強，交投持續向升。香港經濟正逐步復甦，恢復一簽多行亦成功活化本地經濟，多項吸納人才措施亦帶動樓市需求，相信今年樓市繼續穩步向好。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近年政府積極吸納人才，其中推出超過兩年的高才通計劃，至去年底已成功批出逾9萬個申請，不但有效補充勞動力及帶旺零售消費市道，亦帶來龐大剛性住屋需求，支持樓市的發展。另方面，隨着息口持續回落，租金愈升愈有，令今年樓市將呈現「供抵過租」局面，吸引資金重投物業市場。
●維港．雙鑽與利嘉閣推新春優惠 首6買家可獲珠寶禮券
中國海外發展(00688)啟德維港‧雙鑽夥利嘉閣地產推「新春置業優惠」。由即日起至2025年2月12日(初十五)，凡經利嘉閣地產購買樓盤的一手住宅單位之首6名買家，即可獲贈「閃鑽珠寶禮券」，每個優惠名額約28,000港元，總值約168,000元。
另外，發展商中國海外亦呈獻「雙喜臨門新春優惠」，由2025年1月29日至2月12日期間，買家凡選購項目的住宅單位，可按不同單位獲價值18,000元至68,000元不等的售價折扣優惠，優惠可與利嘉閣地產的「閃鑽珠寶禮券」同時使用。