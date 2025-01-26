柏傲莊II兩房戶減價賣出　持貨4年帳蝕106萬元

樓價下行，市場半新盤再添損手買賣，大圍柏傲莊II兩房戶減價約60萬元，以約930萬元售出，一手業主持貨4年多帳面損失約106.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭琨表示，西灣河鯉景灣觀峰閣中高層D室，實用面積約536方呎，兩房設計，以710萬元成交，呎價約13,246元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街89號中層C室，實用面積約767方呎，三房間隔，叫價738萬元，減至700萬元售出，呎價約9,126元。原業主於2017年以810萬元購入單位，持貨7年多帳面蝕讓110萬元或約13.6%。

●香港置業林冬盈表示，大角咀形品‧星寓極高層單位，實用面積約366方呎，一房間隔，放售約4個月，減價約81萬元或約12.9%，以549萬元成交，呎價約15,000元。

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新界區

●美聯羅航星表示，大圍柏傲莊II第6B座高層F室，實用面積約464方呎，兩房間隔，原以約990萬元放售，減價約60萬元，以約930萬元售出，呎價約20,043元。原業主於2020年11月以約1,036.5萬元一手購入單位，持貨4年多帳面損失約106.5萬元，貶值約10.3%。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田碧濤花園1期金蘭閣高層A室，實用面積約849方呎，三房間隔，放盤長達3年，累計減價462萬元，減幅達約36%，以818萬元成交，呎價約9,635元。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角逸瓏灣20座中層C室，實用面積約907方呎，三房連套房間隔，原開價1,030萬元，議價30萬元後，以1,000萬元售出，呎價約11,025元。

●祥益黃慶德指出，屯門居屋富健花園1座低層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，減價20萬元，未補價第二市場成交價280萬元，呎價約5,785元。

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城首都5座中層LA室，實用面積約713方呎，三房連套房間隔，以729萬元沽出，呎價約10,224元。