泛海集團與匯漢控股出售海外上市證券權益　周一復牌

據悉，於1月23日，賣方與買方一Diligent Shine Inc.訂立買賣協議一，據此，賣方同意出售且買方一同意購買第一批銷售股份，相當於特殊目的公司Z Babylon AS Investments Limited股份約49.1% 及第一批投資股份的實際經濟權益(按透視基準計算)。

於1月24日，賣方與買方二Brian Vision Inc.訂立買賣協議二，據此，賣方同意出售且買方二同意購買第二批銷售股份，相當於特殊目的公司股份約49.1% 及第二批投資股份的實際經濟權益(按透視基準計算)。

公告稱，出售事項將爲匯漢集團及泛海國際集團提供變現其於已出售投資股份投資的機會， 並可就其他企業用途重新分配資源。

匯漢控股及泛海國際已分別申請於1月27日上午9時正起恢復股份買賣。