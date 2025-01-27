融創中國：北京融創壹號院項目債務重組完成

北京泛海為融創壹號院項目的開發主體，集團通過持有北京泛海100%股權擁有融創壹號院項目全部權益。北京泛海作為債務人之一，應付中誠信託一筆本金額為68.32億元的債務已於2023年9月到期。近日，集團與中誠信託簽署了債務重組協議，及中誠信託與中信金融資產就中誠信託債務達成了債權轉讓相關交易安排。

上述債務重組的完成為信託投資人提供了完整退出方案，解除了北京泛海的債務違約問題且有效減輕了項目債務壓力，項目擁有了更加穩固的財務界面支持。同時，集團會與中信金融資產一起合作推進項目的開發建設，共同打造成為集團壹號院產品系列的標杆項目。

融創壹號院項目位於北京市朝陽區核心位置，項目總佔地面積約為7.52萬平方米，總建築面積約為66萬平方米，主要用作住宅及商業等開發，項目小部分已完成銷售，剩餘地塊正在開發建設中。