滙豐：逾1個月經商務網上理財發近100個可疑帳號警示

滙豐早前舉辦「中小企客戶防騙工作坊」，展開2025年度一系列企業防騙及帳戶安全教育活動，旨在透過不同渠道，向企業傳授實用知識，幫助他們有效防範及應對詐騙，同時了解使用商業銀行戶口的注意事項。

滙豐聯同香港初創公司Preface在位於銅鑼灣的咖啡店舉行了首場客戶工作坊。活動主題聚焦人工智能與數碼詐騙，並邀請滙豐防範欺詐部門及執法部門代表出席，深入探討企業如何提升安全意識及加強保安措施，提防最新的商業詐騙手法。

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，滙豐作為香港中小企的重要銀行夥伴，不僅透過金融服務支持企業成長，更致力幫助客戶掌握保障財務安全的最新資訊和知識。集團將為中小企推出不同防騙及提升帳戶安全的活動，並繼續增強商業銀行服務的保安措施。去年12月，集團擴大「可疑帳號警示」的覆蓋範圍，納入客戶經商業數碼銀行渠道進行的交易，至今逾一個月經商務網上理財發出近100個警示，提醒企業及時識別和停止潛在的高風險交易。

與此同時，滙豐大型公眾防騙教育展覽「防騙學府–呃大」（FraudUniversity）正於尖沙咀K11MUSEA6樓舉行，展期直至2月16日。