港樓市低迷燒到銀行業　近4成商業地產成交焗蝕讓

外媒報道，本港樓市疲弱，開始對銀行業帶來衝擊。商廈、商場及其他物業的平均價格已較2018年高位下挫逾40%，侵蝕許多銀行貸款的抵押品價值。隨愈來愈多業主及開發商陷入現金流困難，違約率也上升。雖然銀行一直不願意蝕本沽售相關商業物業，不過情況正在改變。

外媒引述高力數據國際顯示，去年本港340億元商業地產成交中，近40%屬不良銷售或資本損失的成交，即業主包括銀行，以低於最初支付的價格出售資產。比起2023年，此類交易佔總交易量的21%，數據涵蓋的成交至少達1億元。

美聯麥世強指，銀行意識到，如果他們不出售商業地產，其價值就會愈來愈低。他們不得不蝕本出售，因為目前市場就是如此。

報道指，大部分本港銀行對香港地產行業都有相當大的曝險，然而即使經濟進一步低迷，仍不太可能對資本充足的銀行業構成系統性問題。惟報道引述研究公司CreditSights信貸分析師Karen Wu指，銀行在商業地產投資組合面對的壓力正加大，投資者也愈來愈擔心不良貸款增加。

她指，本港銀行之前由內地樓市低迷所造成的打擊中恢復，不過現時香港商業地產領域可能出現更大問題，問題主要出現在中小型開發商。

有銀行已經接管陷入困境的借款人資產。報道根據土地註冊處記錄及知情人士指，集友銀行旗下一家公司，本月較早時以12.98億港元市值，收購上環一幢商廈，該幢商廈從集友銀行獲得逾15億港元抵押貸款。