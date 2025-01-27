星展香港與港鐵簽署10億可持續發展表現掛鈎貸款

據指，本次為香港首次有獲「科學基礎目標倡議組織」（Science Based Targets initiative，SBTi）認可減碳目標的公共交通營運者，簽署可持續發展表現掛鈎貸款。星展香港作為首間協助港鐵公司從評級機構獲得正面的第二方意見之銀行，旨在向投資者保證這筆可持續發展表現掛鈎貸款的SBTi及可持續發展績效目標均為恰當。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇表示，是次可持續發展表現掛鈎貸款不僅鞏固該行推動可持續金融的決心，同時亦能支持港鐵公司進一步實現其減碳目標，並深信金融機構在推動可持續發展方面扮演著關鍵角色。

港鐵財務總監樊米高表示，可持續發展表現掛鈎貸款將協助推動港鐵網絡和物業組合的減碳措施。港鐵會繼續於業務和營運融入綠色措施和加強應對氣候變化的抗逆力，為持份者和環境提供環保和低碳集體運輸服務。