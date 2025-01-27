李偉傑：港股新年後挑戰21000點 小米勢上40元？
2025年01月27日 11:28
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內地最新製造業PMI略差過預期，但對港股影響不大，恒指即市曾逼近20,300點水平。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，中美貿易關稅未如早前預期般強勢，加上內地積極推動中長期資金入市，港股現時投資氣氛不俗。若中美關係續見好轉，恒指農曆年後有勢挑戰兩萬一關，下方支持則在19,700點。板塊方面，他看好具中特估概念的內房股、大型科技股及AI相關股。
小米集團(01810)近日消息多多，集團需召回約3.09萬輛SU7電動汽車，佔其去年交付量約22.9%，但消息對周一(27日)股價影響不大。李指出，小米產品多元化，電動車、家電及汽車3大範疇均是國策扶持對象，料股價有望反覆向上，挑戰40元或樓上水平，支持位則在20天線(現約34.68元)。
攜程集團(09961)最新數據顯示，1月28日至2月4日春節假期期間，入境遊訂單量較去年同期增加超過1.5倍。李偉傑指攜程整體毛利率達8成以上，再加上去年中國對外開放旅遊簽證，吸引到更多國際旅客旅行，有助進一步促進公司的業務增長。不過，攜程股價表現雖理想，但須提防季節性因素炒作過後，有機會出現調整，持貨者可先行獲利，冇貨的投資者現階段不宜高追，宜待回落至510元再上車，中長線有可能挑戰600元水平。