李偉傑：港股新年後挑戰21000點　小米勢上40元？

內地最新製造業PMI略差過預期，但對港股影響不大，恒指即市曾逼近20,300點水平。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，中美貿易關稅未如早前預期般強勢，加上內地積極推動中長期資金入市，港股現時投資氣氛不俗。若中美關係續見好轉，恒指農曆年後有勢挑戰兩萬一關，下方支持則在19,700點。板塊方面，他看好具中特估概念的內房股、大型科技股及AI相關股。