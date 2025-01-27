華泰：內地外儲提高在港配置創雙贏　助港鞏固金融中心地位

人民銀行行長潘功勝早前在亞洲金融論壇開幕致辭，表示將提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例。華泰證券認為，在目前地緣政治環境加上強美元背景下，增加港元資產，有利於實現外匯儲備多元化，並部分規避由於美元走強導致的外儲減值。相信主要增持香港政府債、港股、在港發售的美元債，以及通過香港的北向資金渠道，投資內地A股市場。

該行報告又認為，外匯儲備配置香港資產並「背書」港元，有利穩定香港市場及聯繫匯率制度，進一步增強市場對港元的信心，並有助於降低匯率的尾部風險。同時深化兩地金融市場互聯互通，並有助人民幣國際化進程。

該行表示，中國外匯儲備規模長期位居全球首位，其中貨幣以美元為主，截至去年底，外匯儲備總額約3.2萬億美元，根據國際貨幣基金組織(IMF)等估算，美元佔比約55至60%。增強在港配置，從操作層面看，以增持香港政府債較順暢，但市場規模可能偏小，需注意流動性影響，增持在港發售的美元債同樣規模有限。港股市場規模相對較大，亦具較好的國際化程度及流動性，如果落實將具戰略意義。

報告又指，提高國家外匯儲備在香港資產中的配置比例，實質是將外儲中的美元等外幣資產，轉化為港元資產，雖然並未直接增加香港金管局的外匯儲備，但能提升香港外匯市場美元等外幣的供給，以及對港元的需求，間接為金管局在干預匯率時，提供更充足「彈藥」，有效降低因國際資本流動的劇烈波動，或地緣政治事件引發的尾部風險，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

另一方面，報告指，去年全球非美元貨幣全線走弱，得益於聯系匯率制度，港元兌每美元反而小幅升值0.6%，在美匯指數上行7%的基礎上，仍能保持對美元匯率的相對穩定，在強美元背景下，港元優勢仍將進一步延續。因此，持有港元資產，能夠部分規避其他非美元貨幣資產帳面減值風險。