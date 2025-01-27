美國及哥倫比亞爆關稅戰　道期挫200點　新興幣急貶

美國及哥倫比亞爆關稅戰，金融市場掀起波動，美元上升，新興市場貨幣急貶，美股期指下挫，道指期貨跌逾200點，標指及納指期貨分別跌1%及跌2%，日股轉跌，油價跌超過1%。

美國總統特朗普周日(26日)宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並計劃在一周內將稅率提高至50%，原因哥倫比亞總統拒絕讓執行驅逐移民任務的兩架美國軍機降落。

特朗普實施關稅行動促使交易人士湧向美元避險，新興市場貨幣急貶，墨西哥披索領跌。除了日圓以外，美元兌所有G10貨幣上升，墨西哥披索曾貶值1.2%，南非蘭德貶值0.6%，澳元及紐元則下跌0.3%。

Sparebank 1 Markets外匯策略師表示，哥倫比亞的情況反映了一件小事就能讓特朗普動用關稅作為談判工具。Pepperstone Group研究主管指，特朗普的行動對市場舉足輕重，因他要動用激進的關稅措施顯然是「玩真」，它強化即將對包括加拿大、墨西哥等特定國家實施先制措施的底氣。

有策略師表示，如果依照美國準財長貝森特在提名確認聽證會中所說的匯率波動幅度，美國關稅措施將導致哥倫比亞披索貶值多達10%。他認為，最新關稅措施對哥倫比亞來說是非常糟糕的消息，但從整體經濟角度來看，卻讓市場能觀察美國關稅政策的可能影響。

他又指，特朗普對哥倫比亞商品開徵關稅是一種談判手段，影響性可能比美國普徵進口稅更為有限，因如果特朗普達成目標，就有機會降低或移除關稅。