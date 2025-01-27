金發局委任轄下6個工作小組成員

香港金融發展局(金發局)委任轄下6個工作小組的新成員及再度委任的現任成員，該6個小組分別為政策研究小組、內地機遇小組、拓新業務小組、市場推廣小組、人力資源小組以及機構管治小組。他們將就金發局的工作提出意見，任期由2025年1月17日起生效。金發局已按其公司章程就小組成員任命諮詢政府。

展望未來，金發局將繼續致力推動香港金融服務業的發展，以鞏固香港作為主要國際金融中心的地位。該局期望透過發揮各小組成員在金融領域的專業知識與策略性合作，進一步提升香港在全球金融服務業的影響力。

自2025年1月17日起，金發局轄下6個小組的成員名單如下﹕

●政策研究小組

召集人：馮華健；

成員：歐振興*、陳少平、陳威震、鍾慕貞、黃翠芝、江競競、劉彦奇、吳家興、白思佳、Yoo-kyung Park、辛葆璉*、譚嘉因、陳婉真*、葉廣濤

當然成員：陳浩濂(以財經事務及庫務局副局長身分出任)

●內地機遇小組

召集人：丁晨*；

成員：陳浩華、陳磊明、張嘉俊、房東明、何耀波、黃海琴、高鵑、祁海英、湯曉東*、謝佩蘭、甄偉傑、楊秋梅、姚余棟、朱璟、竺稼

●拓新業務小組

召集人：林俊明*；

成員：Peter Brewin、陳永興、鄭志剛*、關蕙、郭彥麟、劉德基、李立明、李碩培、梁雋文、林曉東、馬立齊、馬紹輝、伍燕儀、曾安業、歐楷博

●市場推廣小組

召集人：盧彩雲*；

成員：陳綺華、陳惠仁*、何聞達、劉凱旋、劉會平、梁嘉彰、林慧虹*、陸瀚民、顏耀輝、石煒麟、沈嘉奕、孫立勳、尹玄慧、王磊、王詩韻

●人力資源小組

召集人：戴明鈞*；

成員：陳偉敏*、陳榮聲、許金桂、詹偉基、孔慶詩、李漢祥、李子恩、連少冬、馬飛列、舒濤、黃克強、黃慧群、黃慧儀、伍尚楷

●機構管治小組

召集人：韋安祖*

成員：洪丕正*、楊玳詩*

當然成員：何兆康(以財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)1身分出任)

*金發局董事會成員