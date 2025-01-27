去年申建私宅僅逾萬伙　按年縮8成　主要來自呢區...

樓市全面撤辣未有帶動市況回勇，樓價持續下挫，發展商拓展全新住宅項目意欲驟減。城市規劃委員會於2024年接獲的私人住宅規劃申請，涉及單位僅逾一萬伙，較2023年狂跌超過八成。近年作為申請大戶的元朗及粉嶺等「北都」相關區域，更僅錄3宗零星申請個案。

據東網統計，去年向城規會提交規劃申請的住宅發展只有約15宗，涉及單位10,672伙；當中，單位量按年大減逾47,200伙。至於申請宗數較2023年約35宗大幅萎縮，連同發展項目內的商業面積，去年申請所涉及總發展樓面逾1,066萬方呎，相比2023年有超過3,600萬方呎，按年減少約67.1%。

受惠於北都發展區的地段同類申請雖明顯減慢，但去年所錄的3宗申請，涉及約4,692伙，已佔去年全年申請伙數逾四成。去年涉及伙數最多的兩宗規劃申請個案，屬北都發展範圍，分別位於北區文錦渡及粉嶺北烏鴉落陽。

其中，最大宗申請個案為文錦渡一幅約110.29萬方呎土地，申請人提出發展科研中心、數據中心及私人住宅與人才宿舍等，涉及總樓面超過576萬方呎。其中私人住宅發展部分涉及5幢樓宇，提供私宅單位2,320伙，若計及另外的1,392個人才宿舍單位，預計居住人口超過一萬人。

此外，市區具規模的住宅規劃申請欠奉，只有一宗個案涉及逾千個單位。項目為去年6月底停止營運的九龍灣國際展貿中心，該項目曾獲批重建3幢商廈，惟發展商去年提出私宅重建方案，要求興建1,881伙。個案原定於去年10月交由城規會審議，惟申請人要求延期，最新更顯示已撤回申請。

值得一提，去年城規會錄得的住宅規劃申請個案中，有5宗為規模少於100伙的小型項目，佔比約33.3%。其中較受市場關注，包括元朗炮仗坊8號的前元朗戲院，以及赤柱一級歷史建築瑪利諾神父宿舍，去年分別要求發展72個及23個住宅單位。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，隨着政府加快推進新界收地程序，相信北部都會區相關區域規劃申請會放緩。他解釋，近年同類申請個案高企，主要是發展商在政府收地之前，透過展開規劃程序以免土地被收回。不過，由於政府已啟動收地工作，加上發展商庫存充裕，故毋須急於發展全新項目，故相關申請放緩可理解。