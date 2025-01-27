高盛削恒隆地產目標價7%　下調盈利預測

高盛發表報告，指計入最新人民幣匯率，房地產銷售計劃、中港租賃增長表現持平，下調對恒隆地產2025至2027財年每股盈利預測4至11%。該行相信該公司基本面改善，不過現時估值不高，目前股息率8.7%，相信每股股息0.52元應持續至少1至2年。

公司宣派末期息0.4元，全年股息0.52元，按年減少33%，此前已能預料到，跟中期減幅相似。

高盛指，恒隆地產2024財年純利為21.5億元，剔除9億元的房地產重估損失，基本純利按年下降25%至31億元，略低於高盛及市場預期的33億至35億港元，主要原因是兩個項目作4億元撥備。

去年第四季，公司內地銷售額減幅收窄至10%。另外，去年香港租金收入按年減少9%，主要原因是有一次性支出，剔除後趨勢穩定。如果物業發展(DP)利潤除去一次性撥備，則保持溫和。

管理層指，資本開支周期將在今年達到頂峰，預計在此之後淨負債率漸改善，高盛預計2025財年年底達到33.9%，2026財年底降至31.4%。公司有足夠流動性支持未來資本需求，管理層也稱已在過去1至2年將平均借貸成本由4.3%輕微降低。