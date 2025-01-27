本港外匯基金去年賺2190億　債券投資收益1356億

香港金融管理局公布，2024年外匯基金投資收入2,190億元。當中，外匯基金投資港股收入218億元；其他股票及債券收益分別為687億元及1,356億元。外匯投資則錄虧損356億元。

單計去年第4季，投資虧損201億元，港股及外匯投資分別蝕67億元及274億元；債券賺113億元，其他股票賺27億元。

金管局總裁余偉文表示，外匯基金在去年整體投資回報率是5.3%，而其中投資總合的回報率是7.2%。按照政府和金管局既定的分帳安排，2024年外匯基金支付給財政儲備存款的費用是130億元，而支付給特區政府基金和其他發定組織存款的費用是157億港元。值得留意的是，該數字是未包括2024年應該支付給未來基金的款項。

他提到，今年全球金融市場的不明朗因素仍然存在，利率政策仍然是市場的焦點。金管局會繼續維持保會先行、長期增值的原則。當局會謹慎和靈活管理外匯基金，作出適當的防禦性的部署，以及維持較高的流動性，亦都長期會持續多元化的投資，確保外匯基金可以繼續有效地維持香港的貨幣金融穩定。

外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產增加659億港元，由2023年底的40,165億港元，增加至2024年底的40,824億港元。於2024年12月底，外匯基金累計盈餘為7,316億港元。