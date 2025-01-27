萬科主席總裁齊辭任　另預警去年轉蝕450億人幣

萬科H股於周一收到部分董事、總裁、首席執行官、公司秘書、授權代表提交的書面辭職報告，郁亮因工作調整原因申請辭去主席職務，而兩周前傳來被帶走而主動闢謠的祝九勝，則以身體原因為由請辭。

郁亮辭任主席後，仍擔任公司董事，而祝九勝就不再擔任公司任何職務。同時，董事會秘書朱旭亦由於工作調整原因辭去公司秘書、授權代表等職務，之後仍在集團工作，聯係長租公寓事業部。郁亮、深鐵集團審計法律中心總經理華翠、深鐵集團辦公室主任李剛、來自深圳國資控股的深圳市天健（集團）股份董事李鋒獲聘任為萬科執行副總裁；而來自國有資本投資的深圳市投資控股專職外部董事田鈞就獲聘任為萬科董事會秘書。

對於人事大變動，萬科直言，因2024年業績預告虧損額較大，集團流動性遇到階段性困難。為有效化解風險，切實保護購房人、債權人、投資者利益，董事會決定，充實集團經營管理⼒量，利⽤深鐵集團在內的各方資源優勢，進一步聚焦主業，加快融資模式轉型，更好推動集團穩健經營和可持續發展。

至於業績虧損，萬科解釋，主因房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降、新增計提了信用減值和存貨跌價準備、部分非主業財務投資出現虧損、部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。隨後公司對業績虧損深表歉意，將全力推動經營改善。面向未來，公司認為行業已渡過最困難時期，對房地產市場止跌回穩充滿信心，2025年公司將繼續加快風險化解，有信心高質量完成交房任務，並將全力實現2025年的業績改善；同時，將全面聚焦綜合住區開發、物業服務、租賃住宅三大主業。

另外，萬科A股公布，與大股東深圳市地鐵集團於周一在深圳市福田區簽署《紅樹灣物業開發項目49%投資收益權受讓協議》等協議，有關萬科向深鐵集團轉讓所持紅樹灣物業開發項目49%未來的投資收益權及後續開發、銷售安排相關的協議，主要以12.92億元人民幣轉讓手持相關項目49%投資收益權及其他附屬權益的未來收益權，同時以5,824.71萬元人民幣轉讓相關項目管理經營公司49%的股權。