領展擁3000個電動車充電站　成港最大私營公眾充電設施供應商

於2022年11月，領展宣布於兩年內提供3,000個電動車充電站的目標。為達成目標，領展夥拍九家領先的電動車充電服務供應商，於旗下所有121個停車場安裝不同類型的充電設施，並已於2024年12月23日達成目標。截至2025年1月20日，領展旗下停車場提供合共3,109個電動車充電設施。

領展集團行政總裁王國龍表示，領展銳意在香港邁向智慧城市與推動環保的轉型過程中，擔當重要角色。今次的成果不僅切合電動車車主的需求，更充分展現公司推動可持續發展及邁向更美好未來的願景。公司致力在社區推動可持續發展，為鼓勵減少碳排放及提倡實踐低碳生活模式繼續努力。

領展達成今次目標，與香港特區政府於2050年前實現碳中和的願景不謀而合，並配合政府在《香港電動車普及化路線圖》中大力推動綠色運輸及電動車普及化，以及在2050年前實現所有車輛零排放的目標。

為慶祝這個重要里程碑，領展特別推出「EV泊」優惠，已登記的電動車車主，於指定43個停車場所屬的商場或街市作任何金額的電子消費，即可享一小時免費泊車優惠，以進一步支持香港電動車生態圈的發展。