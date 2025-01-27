銀公6間成員銀行先行先試　協商財務安排助中小企

香港銀行公會及業界一直支持中小企發展，去年更與香港金融管理局(金管局)共同成立「中小企融資專責小組」，加強與不同界別的溝通，務求更加及時了解中小企的融資及其他銀行服務的需求。

因應近期建築業界的發展，香港銀行公會商業銀行小組就協助業界解決資金流緊張的情況進行討論。渣打銀行（香港）、中國銀行（香港）、香港上海滙豐銀行、東亞銀行、星展銀行（香港）及恒生銀行6間成員銀行，更同意先行先試，在公平原則下，共同協商客戶財務安排，以達至協助客戶解決財政困難的一致性目標。

銀行公會鼓勵客戶面臨突如其來的流動性壓力時，主動聯絡相關的貸款銀行，保持透明及互動的溝通，提供有關資料，讓銀行可以更適時了解企業的實際情況。銀行會按照個別客戶情況，在可行的空間下盡量作彈性處理，以減輕客戶資金流動性的壓力。

銀行業界一直為不同行業客戶，包括建築業客戶，提供支持措施，包括延長還款期限，以至還息不還本等，與各行各業穩步同行，推動香港的經濟發展。銀行公會及銀行業界將繼續落實金管局的各項支持中小企措施，協助中小企應對各種營運挑戰，以及於數碼和綠色方面的升級轉型和拓展跨境業務。

香港金融管理局表示，歡迎香港銀行公會商業銀行小組當中的6家成員銀行，因應建築業界近期的發展，表示會為面臨突如其來的流動性壓力的個別客戶，以共同協商形式提供支持，在可行空間下盡量作出彈性安排。

金管局鼓勵其他「中小企融資專責小組」的參與銀行，採用類似彈性安排，繼續向不同行業的中小企提供適切措施，支持實體經濟穩步發展。