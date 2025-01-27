m18講場：中銀大廈落成35周年　外牆燈飾有新搞作？

即將踏入新一年，唔止人要添新裝，連落成超過30年的大廈都要換新裝？由建築師貝聿銘設計的中銀大廈，適逢2025年落成35周年，大廈外牆燈飾換上新裝，並於明天（28日）晚上6時展示全新設計燈飾，與市民大眾一同喜迎乙巳蛇年。

中銀大廈外牆燈飾完成了全面的更新升級工程，全新LED燈飾採用先進智能化控制系統，呈現更流暢細緻及繽紛奪目的動感效果，為市民和遊客帶來嶄新視覺體驗；而升級後的燈飾系統亦更節能環保，體現中銀香港可持續發展理念。

升級後的燈飾系統為大廈外牆燈飾提供更高質量的光源，燈光視覺像素細緻度提升10倍，令燈飾線條更為細緻，燈光動感效果更加流暢。此外，燈光色溫由原有的單一白光，升級至介乎2500K金黃色至6500K日光色之間，並可靈活調節，令燈光變化更豐富，營造不同氛圍。各款燈飾設計糅合現代與傳統的元素，亦加強了動態效果和圖案，令整體外觀煥然一新，並將陸續配合不同節慶呈現別具特色的燈飾效果。

中銀大廈全新燈飾設計包括以亮麗燈光勾勒中銀大廈獨特的建築結構，展現大廈如竹子般「節節高升」的設計寓意，明亮奪目，突出整個建築輪廓；LED燈飾可調節閃動頻率和亮度，為大廈營造時而如繁星閃爍，時而如煙花盛放的燈飾效果。是次更換燈飾系統後，燈飾及驅動器使用壽命延長約50%，每年的用電及碳排放量較舊系統均減少達55%，整體效能表現顯著提升，有效達到減碳節能。