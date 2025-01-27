鄧建初：特朗普變色龍上身　港股會否有運行？

雖然特朗普行事飄忽，似乎是想做就做，但其實任何行動皆出自「美國優先」及以自身利益為依歸。其中對世界經濟發展有重大影響的關稅，出乎意料之外的是對鄰近盟國加拿大、及有大量非法移民湧入美國的墨西哥，大幅增加關稅25%。更意圖侵犯加拿大主權，強行將加拿大吞併為美國第51州份，並公開稱加拿大總統杜魯多為州長。杜魯多想親近美國卻碰了一鼻子灰，回國後迫於無奈辭職。

令中港市場驚喜的是，特朗普曾揚言2月1日將對中國商品徵收10%關稅，上周四(23日)卻改口稱可與中國就公平貿易行為達成協議，願意不徵收對華關稅。箇中原因或想釋出善意，想與中國共同聯手解決現時世界出現的棘手問題。

根據以上言論，如能兌現，對近期漸有起色的中港股市將起提振作用。以追蹤大戶手影之圖表動向來看，恒指正營造頭肩底利好形態。上周五(24日)出現極點高價位20,144點 ，將成為短期後市分水嶺位(收市價計)。收其下則會向下調整，突破性裂口底部18,426點將成強大支持位，收市企在20,144點之上，港股或會展開一段可觀的升幅。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)