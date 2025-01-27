農曆年前續劈價吸客　嘉湖山莊錄連環成交

上車藍籌屋苑農曆新年前繼續劈價吸客，天水圍嘉湖山莊錄連環成交，兩房單位減價70萬元後，以370萬元售出，呎價約8,241元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原周世康表示，銅鑼灣怡安大廈中層F室，實用面積約555方呎，兩房間隔，叫價628萬元，放盤不足一個月，獲以600萬元承接，呎價約10,810元，新買家為香港人。

●香港置業郭詠詩指，鴨脷洲深灣軒3座高層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價760萬元放盤約半年後，吸引本地人洽詢，議價後以730萬元易手，呎價約14,286元，較市價略低。

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九龍區

●中原陳焯偉表示，西南九龍浪澄灣6座高層D室，實用面積約546方呎，兩房間隔，以830萬元沽出，呎價約15,201元，新買家為首批來港專才，一直租住物業，見減息決定租轉買，原業主持貨約5年，帳面需蝕讓270萬元，貶值約25%。

●中原許永生指，長沙灣昇悅居1座高層F室，實用面積約609方呎，三房間隔，最初叫價900萬元放售，現降價40萬元或約4%，獲用家以860萬元承接，呎價約14,122元。

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新界區

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊連錄兩宗買賣，翠湖居4座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，去年叫價440萬元，區內分支家庭上月開始搵樓，減價70萬元，以370萬元購入，呎價約8,241元。

●中原陳偉業指，過去周末東涌錄約3宗二手買賣，包括東環5A座中層8室，實用面積約380方呎，一房連書房間隔，叫價450萬元，減價20萬元，以430萬元沽出，呎價約11,316元，原業主持貨約10年帳面獲利28萬元，期內升值約7%。

●祥益黃慶德稱，屯門邁亞美海灣6座中層C室，實用面積約475方呎，兩房間隔，區內客見單位望全海景，附裝修，收樓後即可入住，原業主有意換樓，累積減價27萬元，即以453萬元購入自住，呎價約9,537元，原業主於去年以約430萬元購入，帳面獲利約23萬元。

●中原王勤學表示，元朗YOHO Town的3座低層B室，實用面積約393平方呎，兩房間隔，叫價508萬元，議價後以493萬元沽出，呎價約12,545元，做價為屋苑去年9月後再跌穿500萬元，原業主持貨約8年，帳面蝕7萬元，貶值約1.4%。

●美聯曹錦輝表示，元朗朗庭園3座高層C室，實用面積約442方呎，兩房設計，原先叫價440萬元，獲區內上車客洽購，議價後以425萬元承接，呎價約9,615元。

●中原霍栢雄稱，火炭駿景園10座中層F室，實用面積約974方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1040萬元，日前議價後以1,000萬元沽出，呎價約10,267元，原業主於2016年以1,000萬元購入，約9年帳面平手離場。

●中原黎宗文指，沙田及大圍1月暫錄約62宗二手買賣，沙田河畔花園C座中層6室，實用面積約269方呎，兩房間隔，叫價約350萬元，議價後以301萬元獲承接，呎價約11,190元，原業主於2018年以約480萬元購入，約7年帳面蝕讓179萬元，貶值約37.3%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑Q座高層6室，實用面積約663方呎，三房間隔，望市景，放盤1個月速獲承接，未補價第二市場叫價628萬元，減42萬元或約6.7%，成交價586萬元，呎價約8,839元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城38座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，3個月前叫價405萬元，最終微減5萬元獲承接，成交價為400萬元，呎價約13,158元，業主於2018年1月以495萬元購入，現帳面損失59萬元。

●利嘉閣李偉佳指，沙田希爾頓中心D座低層1室，實用面積約475方呎，三房間隔，望山景，新買家為區內客，獲減價50萬元，最終以560萬元成交，略低於市價，呎價約11,789元。

●美聯楊震霆稱，馬鞍山聽濤雅苑9座中層B室，實用面積約788方呎，套三房連工人儲物室設計，去年4月叫價1,038萬元，獲區內換樓客洽購，早前考慮租樓，現時租金高、息口低，決定再入市，議價後以830萬元承接，呎價約10,534元，約9年帳面升值80萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山中心1座低層D室，實用面積約634方呎，三房間隔，望園景，放盤1年，原先叫價650萬元，獲買家以620萬元承接，降價30萬元，呎價約9,779元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山1月暫錄約56宗二手買賣，按月跌約兩成，嵐岸6座中層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，議價後以618萬元易手，呎價約12,460元，原業主持貨約5年，帳面蝕約142萬元，貶值約18.7%。

●中原何文俊表示，將軍澳峻瀅1座高層E室，實用面積約736方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初叫價720萬元，減價70萬元或約一成，以650萬元沽出，呎價約8,832元，原業主於2012年7月以540.2萬元一手買入，持貨約12年半帳面可獲利109.8萬元。

●美聯陳健豪稱，將軍澳日出康城LP6第5座低層C室，實用面積約424方呎，兩房連開放式廚房間隔，望海景，叫價800萬元放盤約一年半，現有租客居住，不設睇樓，區內換樓客以575萬元承接單位自住，呎價約13,561元，約7年帳蝕約110.5萬元，貶值約16.1%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園9座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，本月中未補價第二市場叫價520萬元，一口議價67萬元，白居二即睇即議價下以453萬元購入，呎價約7,652元。

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