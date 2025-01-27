日內新盤錄兩宗大手成交　屯門有細價盤加推　

大手客趁農曆新年前入市，新盤市場於周一(27日)至少兩宗大手成交。屯門細價盤加推新一批單位，部署大年初四展開次輪銷售，以先到先得形式發售133伙。

●屯門黃金海灣第2期珀岸大年初四賣133伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(27日)公布加推價單4號，提供88伙，折實平均呎價約11,388元。項目同步落實本周六(1日)以先到先得及價單形式出售133伙。本周六將發售10伙開放式單位，53伙一房，49伙兩房，17伙三房單位及4伙特色單位，折實價294.6萬至782.8萬元，折實呎價8,871 至 12,935元。

●洪水橋#LYOS花園複式戶售1,144.8萬

●市傳大手客斥逾1.07億元購啟德天瀧兩伙

●青衣明翹匯複式戶3,745萬元沽

●啟德天璽•海四房成交價逾1.09億

●北角皇都單日沽3伙

●屯門OMA OMA四房連車位售1,128萬

●屯門NOVO LAND第3B期1月累售17伙