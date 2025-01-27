日內新盤錄兩宗大手成交 屯門有細價盤加推
2025年01月27日 21:59
東網電視更多新聞短片
大手客趁農曆新年前入市，新盤市場於周一(27日)至少兩宗大手成交。屯門細價盤加推新一批單位，部署大年初四展開次輪銷售，以先到先得形式發售133伙。
●屯門黃金海灣第2期珀岸大年初四賣133伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周一(27日)公布加推價單4號，提供88伙，折實平均呎價約11,388元。項目同步落實本周六(1日)以先到先得及價單形式出售133伙。本周六將發售10伙開放式單位，53伙一房，49伙兩房，17伙三房單位及4伙特色單位，折實價294.6萬至782.8萬元，折實呎價8,871 至 12,935元。
●洪水橋#LYOS花園複式戶售1,144.8萬
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，兩日內共錄得兩宗花園複式戶的成交，共涉2,308萬元。長實地產高級營業經理梁焯鏗表示，該盤最新售出複式C座22號單位，實用面積789方呎，外連263方呎花園及306方呎天台，成交價1,144.8萬元，呎價約14,510元。
●市傳大手客斥逾1.07億元購啟德天瀧兩伙
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(27日)通過招標售出兩伙海景單位，單日吸金逾1.07億元。項目最新售出5座26樓A室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,373萬元，呎價約38,878元。同層相鄰的5座26樓B室，實用面積1,382方呎，同屬四房間隔，則以5,373萬元獲承接，呎價約38,878元。市傳兩伙由同一組買家購入。
●青衣明翹匯複式戶3,745萬元沽
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周一(27日)售出一伙複式單位。集團營業及市務總監馮倩平指，項目的2A座33樓及35樓A室，實用面積1,829方呎，屬三房兩套間隔，外連881方呎平台，最新以3,745.7萬元成交，呎價約20,479元。據悉，買家為荃灣換樓客，鍾情該單位坐北向南，背山面海，加上戶外平台的景觀開揚，設天際按摩池。
●啟德天璽•海四房成交價逾1.09億
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周一(27日)招標售出第1座10樓A室，實用面積2,129方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，成交價逾1.09億元，呎價約51,329元。是次為繼同系上周售出天璽後，九龍區今年第2宗做價逾1億元的一手成交。
●北角皇都單日沽3伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周一(27日)招標售出3伙，單日套現逾1.06億元，其中兩伙由同一組買家斥資8,063萬元購入。包括29樓A1室，實用面積1,079方呎，屬三房一套連儲物室間隔，連同2個車位，成交價3,452.8萬元，呎價為32,000元。買家同時購入35樓B2室，實用面積1,246方呎四房，連同2個車位以4,610.2萬元售出，呎價37,000元創項目新高。
●屯門OMA OMA四房連車位售1,128萬
永泰地產(00369)的屯門掃管笏路項目OMA OMA，今(27日)招標售出第1A座10樓A室，為實用面積1,004方呎，屬四房連雙套房間隔，連同車位成交價1,128.8萬元，呎價約11,243元。
●屯門NOVO LAND第3B期1月累售17伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，1月至今(27日)暫錄約17宗成交，最新以559.3萬元售出Fiskars第2B座的花園層(2樓)D室，實用面積400方呎，呎價約13,983元。