【美國股災】納指瀉720點　英偉達挫一成　AI泡沫爆破？

美國晶片股洗倉式暴跌引發股災，美股納指於周一早段曾瀉720點或3.6%，報19,234點；道指跌125點，報5,975點；標指跌125點，報5,975點。這次大跌的原因，是於中國企業幻方量化開發的人工智能(AI)助手DeepSeek(深度求索)號稱以更少的成本，實現與西方AI招牌企業OpenAI等效的性能，一直以來科企要大舉投資AI算力的邏輯頓時受到動搖，市場擔心未來對AI晶片的需求將不及預期，連帶整個美國科技板塊亦受牽連！

今次的美股跌勢中，首當其衝的「AI晶片股王」英偉達挫10.46%，其代工商台積電美國預託證券(ADR)跌8.41%。相反，港股2月夜期卻升171點，至20,435點；高水237點，可見投資者因此而對中港市場重拾信心。

本月較早前才推出的DeepSeek，於美國榮膺蘋果公司(Apple Inc.)平台下載量最高的免費應用程式，首度超越OpenAI出盡風頭的ChatGPT。DeepSeek按理不能使用美國最尖端的圖像處理器(GPU)晶片來訓練AI模型，但該企上月稱，其最新的V3模型只是用英偉達「閹割版」GPU「H800」訓練而成，開支不用600萬美元。

不過，Deepseek橫空出世震驚全球，其成功代表英偉達晶片的需求未必如外界想像般龐大，據報Meta已成立緊急研究小組去了解他們如何降低訓練和運作大模型的成本、甚至以此改造自己的大模型。

華爾街大行緊急分析這場忽如其來的風暴。高盛相信，這是由於中國企業晶片供應被「卡脖子」，遂懂得資源高效的訓練方法。花旗則相信，領先的AI公司不會放棄更先進的GPU，況且還有美國政府的「星門計劃」，維持英偉達的「買入」評級。

中美AI競賽已成為資本戰，難怪Alexandr Wang上周向美國總統特朗普發公開信，力陳「美國必須在AI戰取勝」，指「中國政府在AI的投資比美國政府多10倍」，不像美國忽略運算和數據上的投資。他也呼籲華府調查DeepSeek持有「違禁品晶片」的情況。