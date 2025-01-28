DeepSeek血洗科技股　英偉達冧近17%　市值失4.6萬億

中企開發的人工智能(AI)助手DeepSeek(深度探索)出現，掀起了市場對AI晶片未來需求將不及預期的憂慮，拖累美股納斯達克指數大跌3%，「AI晶片股王」英偉達更是首當其衝，收市冧近17%，市值單日蒸發近6,000億美元（約4.68萬億港元）。

英偉達暴跌，行政總裁黃仁勳身家也隨之驟降。據福布斯全球億萬富豪榜，黃仁勳的財富急跌逾200億美元，至1,036億美元。

中國企業幻方量化開發的DeepSeek號稱以更少的成本，實現與西方AI招牌企業OpenAI等效的性能，一直以來科企要大舉投資AI算力的邏輯頓時受到動搖。DeepSeek於本月較早前才推出，但已在美國榮膺蘋果公司(Apple Inc.)平台下載量最高的免費應用程式，首度超越OpenAI出盡風頭的ChatGPT。DeepSeek按理不能使用美國最尖端的圖像處理器(GPU)晶片來訓練AI模型，但該企上月稱，其最新的V3模型只是用英偉達「閹割版」GPU「H800」訓練而成，開支不用600萬美元。

美國科技股周一(27日)爆發股災，英偉全日下跌16.8%至118.42美元，單日市值蒸發超過5,920億美元，創史上最大單一股票紀錄；博通下跌17.4%，AMD下跌6.37%，微軟下跌2.14%，Palantir下跌4.43%。