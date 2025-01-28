港交所：香港ETF市場屢創佳績

香港ETF（交易所買賣基金，包括槓桿及反向產品）市場於2024年再創高峰，在新產品上市數目、市值和平均每日成交額均創出新高，成績令人鼓舞！

2024年成績表 — 多個紀錄新高

2024年，ETF市場迎來36隻新產品上市，為歷年之冠。截至去年底，香港共有194隻交易所買賣基金（其中19隻為槓桿及反向產品），總市值達到4,630億元的紀錄新高，按年增長20.6%。此外，年內引入多項創新產品，如亞洲首批虛擬資產現貨ETF及首批備兌認購期權ETF，進一步豐富香港市場的產品選擇，吸引更廣泛的投資者群。

產品多元化帶動期內的香港ETF市場交投大幅上升，平均每日成交額按年增長34.7%至189億元的新高，佔香港證券市場平均每日成交額約14%，較2014年的7%大幅上升，反映ETF在香港市場的角色愈來愈重要。此外，盈富基金更成為2024年香港市場交投最活躍的證券，為歷來首次有ETF超越股票及其他證券奪得此位置（見表一）。

新興領域帶動表現

主要加密貨幣於2024年臨近尾聲時大幅上漲，加上去年美國股市在人工智能熱潮下表現亮麗，帶動了香港ETF市場的表現。2024年在香港上市的表現最佳五隻ETF均與加密貨幣、人工智能、半導體和創新科技等領域有關（見表三）。

隨着創新科技及人工智能的冒起，香港ETF市場於2024年4月30日迎來亞洲首批六隻、追蹤比特幣及以太幣表現的虛擬資產「現貨」ETF，其後於7月再迎來亞洲首隻虛擬資產反向產品，進一步擴大了香港的虛擬資產ETF產品圈。目前，在香港上市的虛擬資產ETF共有十隻，總市值達到50億元。

年內，香港ETF市場亦迎來了首批備兌認購期權ETF，這些ETF以恒生指數及恒生中國企業指數為基準，為投資者提供易於交易且具有成本效益的新工具，將此以創造收入為目標的投資策略納入到其投資組合。此外，去年數隻投資於不同年期的美國國債ETF陸續推出，助投資者靈活部署美聯儲的利率變動。

「ETF通」擴容

不得不提，去年「ETF通」開通兩周年之際，互聯互通合資格 ETF 範圍擴大，納入ETF的資格準則獲放寬，包括降低最低資產規模限制及標的指數中的聯交所上市股票權重佔比。自新的納入標準於2024年7月實施後，截至年底，新增至港股通（南向）及滬深股通（北向）的合資格ETF分別有7隻及85隻，合資格ETF總數共有242隻。

香港ETF市場在2024年增長強勁，一方面迎來更多創新產品的推出，另一方面ETF通持續擴展。展望來年，ETF市場有望持續增長、持續多元化，為投資者帶來更多機遇。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁