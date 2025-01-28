耀才擲近百萬舉辦「團年飯」　向員工大派獎金獎品

耀才證券主席葉茂林致辭時表示，衷心感謝全體員工在過去一年的辛勤付出。去年全球經濟持續低迷，香港金融業面臨嚴峻挑戰，導致約40間券商退出香港市場，部分券商更屢傳出裁員減薪的消息。耀才在本財政年度首9個月未經審核綜合稅後純利仍有約4.76億港元，按年上升約8%，客戶戶口總數更高達57.9萬個；集團能獲此佳績，除有賴客戶的長期支持及信任外，亦要感謝所有員工緊守崗位。葉茂林勉勵員工要繼續砥礪前行，攜手為集團創造輝煌成績。

耀才在葉茂林的帶領下，一直提倡「一分耕耘、一分收穫」及「有福同享」的營商理念，因而集團每月均設不同類型的花紅獎勵及獎賞。耀才不僅所有員工已獲派年終花紅，最卓越表現的員工更獲得相等於近19個月月薪的極優厚花紅，可謂真真正正過肥年。