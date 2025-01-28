m18講場：大行蛇年利是封　邊款最環保、最吸睛？

今日息逢年廿九，記得細路哥果時，年廿八幫手洗邋遢之後，除夕就要幫屋企人手入利是(通常都是十元八塊)，特別睇吓唔同利是封嘅設計。話雖絲絲未到派利是的年紀，亦唔得閒幫家母手入利是，但希望趁呢個機會同各位讀者分享各大行喺乙巳年嘅利是封！

蛇仔利是封出「奇」制勝

每年利是封其中一個主流設計，必定是生肖動物，但可能蛇仔唔算係人見人愛，用佢設計嘅利是封屈指可數。Mastercard今年劍走偏鋒，除咗用蛇頭公仔「吸睛」，收雙封利是嘅時候仲可以砌到佢哋公司商標出嚟，可謂玩味一流。

「花」開富貴兼環保

潮流講求環保，生肖利是封雖然夠晒應節，但用唔晒就要係櫃桶底、12年後先可以重見天日。花旗私人銀行(Citi Private Bank)推出以花為主題的利是封，花朵圖案更用了不同的印刷技術，夠晒高貴，仲有不同顏色、大小尺寸任君選擇，最重要係：下年繼續用都唔覺！

渣打私人銀行(Global Private Banking)的利是封亦同樣用不同的花作主題，一共分為：順、富、滿、吉、福、興，6款吉利的單字，據聞集齊一套更可以組成一幅圓畫；但顯然絲絲的砌圖技術有待進步。

獅子行160周年現「炒」風

適逢滙豐銀行成立160周年，該行今年使用最巨代表性的銅獅作主題，不同業務則有不同花朵為銅獅點綴。利是封更是「彩蛋」處處，一套5款背後更可集齊四代滙豐總行的剪影。

利是封在網上更加盡顯「獅王本色」，禮盒套裝於二手售賣平台叫價更高達3,800元，至於係咪有價冇市就不得而知。不過，咁有紀念價值嘅禮物，絲絲就決定收藏自用喇！

傳統設計、卡通各出其謀

談到傳統，則要看上商的利是封設計，除了用古時文所寫的「如意吉祥」燙金字樣，背後的暗花亦同樣遍布如意吉祥，傳統節日氣氛十分濃厚。

富邦香港使用卡通策略，封面印有可愛的「海獺家族」公仔，小朋友收利是未見「餡」，都會興奮！東亞及數字行天星則用幾何圖型，簡單得來又不失設計美感，天星更在圖案當中藏有自己Logo，唔知大家又睇唔睇得出呢？