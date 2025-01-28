中銀香港推電子利是及動態賀歲貼紙

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理耿詠恒表示，中銀香港企業客戶持續實踐數碼轉型，截至2024年11月底，iGTB MOBILE企業移動銀行用戶數目及交易量較去年同期均增長約5成。農曆新年期間，企業客戶亦可通過iGTB NET企業網上銀行預設日期及金額，派發「e-利是」予員工及生意夥伴，既方便又環保。

個人客戶可透過BoC Pay+從10款大熊貓主題電子利是封挑選心儀設計，並選擇或自訂祝福語，更可使用「大熊貓Phone衣竹食應援團」功能直接捐款予海洋公園，向大熊貓家庭「派利是」。個人客戶派發電子利是可參與「BoC Pay+利是賺分更Phone盛」，獲取高達6,888積分及參加大抽獎。企業客戶在新春期間可通過企業「e-利是」服務向員工派發開工利是，特選商業理財客戶更可享總值高達32,888港元的「蛇年大利是」獎賞及服務優惠。

此外，市民大眾可掃瞄二維碼下載一套16款以Pay Buddy和大熊貓為設計元素的手機通訊程式動態賀歲貼紙，以便在春節期間以電子方式向親友遙距拜年。