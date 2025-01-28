澳新：今年港經濟料增長2.7%　樓價維持平穩

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆接受媒體訪問時指，本港今年經濟上行機會大於下行，估計美國減息令港樓交投好轉，以及北水流入續加強的預期下，將令過去收縮，且佔本地生產總值(GDP)四分一比重的金融及專業服務的經濟活動好轉，並令有關稅收增加；估算本港今年GDP增長2.7%。

他認為，資金流、人流及物流為影響香港經濟三大元素，最重要的是資金流方面，澳新料今年美國減息50點子，並提到減50點子為鷹派預測，實際減息空間可能會更大。他預料，3個定期存款收益率，與中小型單位租金收益率的差距，會開始於今年收窄，同時預計年內港樓成交額及宗數按年升15%，不過於結構性因素影響下，樓價料維持平穩。

內地表明今年實行適度寬鬆貨幣政策，楊宇霆指，除內地減息帶動北水流入本港外，人民銀行行長潘功勝早前表明，增加國家外匯儲備在香港資產配置比例，另內地也鼓勵內企來港上市。他又提到，近期內地推動長線資金入市內地股市，指H股「應該唔會太差」。

人流方面，楊宇霆認為現時本港人流好轉，除內地旅客增加，近期外國人流也增多，相信與內地擴大免簽證國家範圍帶動有關。

至於物流，他提到2021至2023年中國出口至美國的貨品總值，只佔中國GDP約3%，相對於越南及泰國等而言較少，認為關稅對中國的出口及本港轉口物流的打擊，未必如想像中大。