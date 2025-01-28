去年本港認可機構存款總額升7%　港元存款增2.8%

香港金融管理局公布，認可機構的存款總額在2024年12月份上升0.9%，其中港元存款及外幣存款均上升0.9%。2024年全年，存款總額及港元存款分別上升7.1%及2.8%。香港人民幣存款在12月份下跌6.6%，於12月底為9,266億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為14,016億元人民幣，而11月份為13,337億元人民幣。

12月份貸款與墊款總額上升0.3%，2024全年則跌2.8%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在12月份上升0.8%，在香港境外使用的貸款在12月份則下跌1.3%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由11月底的78%，下跌至12月底的77.1%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.8%後，在2024年第4季按季下跌0.1%。

12月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.8%，按年分別升2.7%及2.8%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升1%，按年升1.3%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份分別上升0.9%及0.8%，與去年同期比較，M2及M3分別上升7.3%及7.4%。