港負資產個案下滑　經絡：樓市喘穩宗數料續回落

金管局最新數據顯示，2024年第4季負資產個案錄得38,389宗，涉及金額1,950.72億港元，宗數及金額按季分別回落5.7%及6%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年9月港美開始減息周期，樓市交投回穩，私人住宅售價指數於10月份及11月份連升2個月，鑑於樓價曾有所回升，使負資產個案按季亦有所回落。

他表示，雖然負資產數字仍維持過萬宗水平，但本港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.15%，仍屬低水平，顯示絕大部分業主的供款能力仍穩健，銀行借貸風險可控。提醒有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。

他續指，減息周期開展，美國年內仍有2次或以上的減息機會，料港拆息將跟隨回落，港銀亦有下調最優惠利率（P）的空間，息口持續回落有利經濟進一步復甦，加上政府推出多項放寬按揭措施，將為樓市帶來提振作用，並將逐步加快用家及投資者入市步伐。他料樓市下半年將反覆回穩，負資產個案有機會跟隨回落。

另就去年新取用按揭宗數跌逾兩成。曹德明表示，去年首3季樓市交投疲弱及轉按市場大幅萎縮，使新批出及新取用住宅按揭宗數創有紀錄新低。今年息口或繼續回落，加上政府最新樓按政策以及人才計劃的效果亦將逐漸浮現，料樓市交投將逐步回穩，預計今年住宅按揭數字將恢復正增長。至於轉按市場，他指樓價處於近年低位，加上銀行轉按現金回贈仍偏低，未誘發到業主的轉按意欲，轉按誘因未有大增的情況下，主要由少量加按套現、除名及發展商高成數按揭轉按慳息的業主作支撐，料今年的轉按金額及宗數將繼續反覆偏軟。