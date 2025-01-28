去年整體住宅銀主盤存量升1.2%至260伙

有代理報告指，2024年本港整體住宅銀主盤存量有約260個，按年再多約1.2%，不過，私人住宅所佔積存量減少約3%；按季計算，以叫價700萬至1,000萬元的私宅跌幅約14%最大。至於，公營房屋銀主盤存量按年則增加。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至去年底，整體銀主單位存量，較2023年底的257個，只增加約3伙；其中，私宅數量佔191伙，按年減少約6個。至於，去年公營房屋銀主盤存量約69個，較2023年底的60個上升約15%。

按季方面，截止2024年12月的第四季，住宅銀主盤存量，比第三季的249個，增加約11個或約4.4%，並連升3季，連續6季處於200宗以上高水平。

私人住宅按銀主放盤價劃分，第4季價值2,000萬港元或以下新增銀主盤升幅均超過45%，其中，1,000萬至2,000萬元增幅高達1.07倍。而2,000萬元以上新增銀主盤升幅約45%較少。在新增數量大於售出量下，1,000萬至2,000萬元銀主盤存量明顯增加約29%。不過，700萬至1,000萬元，以及2,000萬以上銀主單位售出量不俗，令存量分別下跌約14%及回落約10%。

分區而言第4季只有港島區私宅銀主盤存量錄得下跌，同期九龍及新界區均上升。港島區存量約35個，按季減少約22%。該區各價值類別銀主盤售出量均能夠抵銷或高於新增數量，故存量未有增加。其中，放盤價700萬至1,000萬元新增數量增幅達約1.3倍，惟售出量等同增幅，故存量持平。500萬元或以下新增升幅約23%，因售出量大幅高於新增量，致存量下跌約27%。

九龍區私人住宅銀主盤存量約57個，按季上升約10%。九龍不同價值新增銀主盤全部錄得升幅，升幅最多是500萬至700萬元，增幅達約2.3倍，惟售出量遜色，令存量急升約1.5倍。700萬至1,000萬元新增銀主盤增幅最小，漲約50%，期內售出量高於新增數量，存量大減約38%，是唯一存量錄得跌幅類別。

新界區私人住宅銀主盤存量約99個，按季上升約8%。區內1,000萬至2,000萬元新增銀主盤增幅約1.3倍，售出量追不上新增量，故存量明顯上升約67%。2,000萬元以上未有新增銀主盤，期內售出1伙，存量減少約25%。

2024年第4季2,000萬以上的私人住宅銀主盤共錄約11宗成交，九龍佔約6宗、港島約4宗，而新界有約1宗。主要為實用面積1,000方呎以上大型單位，有6宗上手為一手買入。

另外，上述放售價位成交個案，佔約4宗成交價低於業主買入價，蝕幅介乎約6%至約46%不等，另外，有6宗成交價高於業主買入價，賺幅介乎約41%至約兩倍。蝕幅最大是九龍塘珏堡低層複式H室，原業主2012年以3,543萬元買入，其後銀主以2,200萬元放盤，最終成交價僅1,900萬元，帳面貶值46%。升幅最大是金鐘星域軒1座高層C室，原業主於2000年以823萬元買入，其後銀主以2,880萬元放盤，最終成交價2,480萬元，帳面升值約兩倍。