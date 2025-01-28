清理旗下品牌組合？LVMH將Stella McCartney持股售回品牌創辦人

外媒報道，奢侈品牌LVMH正將其在Stella McCartney的股份出售予該品牌創辦人，該公司在奢侈品低迷時期清理其品牌組合。雙方周一(27日)晚上在一份聯合聲明中表示，53歲的Stella McCartney將在合作5年多後從LVMH回購少數股權。LVMH股價早段跌1%。

LVMH在去年9月出售罕有出售Off-White，並將於周二(28日)公佈業績。分析師預計，由於中國需求疲軟，LVMH去年第四季銷售額將下降1.04%。

Stella McCartney由Beatles主唱Paul McCartney的女兒Stella McCartney創立。這位設計師的創作以避免使用皮革、毛皮和羽毛等動物產品而聞名，同時提供環保設計。該品牌先前隸屬於開雲集團(Kering)。根據聯合聲明，McCartney將繼續就永續發展議題向LVMH提供建議。

根據英國公司註冊處2023年12月數據，Stella McCartney Ltd的2022年銷售額約4,000萬英鎊，經營虧損約880萬英鎊。