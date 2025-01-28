新盤周二成交不足10宗　何文田項目沽3伙套現近2億元

新盤市場歲晚交投緩慢，周二(28日)單日一手成交不足10宗。不過，部分市區豪宅項目仍連續承接，何文田新盤今日沽出3伙，涉額近2億港元。此外，薄扶林則有豪宅盤公布最新銷售安排，周六(2月1日)招標發售14伙。

ST. GEORGE'S MANSIONS單日連沽3伙 共套近2億

售出單位分別為2座18樓A、B及C室，實用面積764至1,870方呎，售價介乎2,417.4萬至8,550萬元，呎價約31,641至約45,771元。項目於龍年沽出66伙，吸金逾44億元。全盤至今累計沽出107伙，套現超過90億元。

VICTORIA COAST周六起招標開售14伙

●華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周二(28日)上載最新銷售安排，將於周六(2月1日)起以每日招及截標形式發售14個單位。

該批單位均為項目A座的1、2室，實用面積分別1,363及1,367方呎，包括套兩房及套三房戶型。

利奧坊‧壹隅連平台特色戶1015萬招標售出

據成交紀錄冊資料，該盤今年暫錄6宗成交，涉及成交額合共3,851.84萬元。

OMA OMA四房大宅1188萬成交

傲華逾三百呎一房620.5萬成交

●協成行發展旗下筲箕灣傲華，於周二(28日)售出16樓A室，實用面積343方呎，一房套房設計，成交價620.5萬港元，呎價約18,090元。

該盤已連續第4日錄得成交，期內套現1,895.2萬元。開售至今累沽65伙，總成交額超過3億元。

黃金海灣第2期珀岸以304萬沽出開放式戶

●旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸再錄成交，周二(28日)售出2座23樓H室，實用面積305方呎，開放式設計，成交價304.8萬港元，呎價約9,993元。