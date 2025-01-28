長情業主沽大圍三房收租物業　套現1300萬去移民

業主移民賣樓，以1,300萬元沽出大圍名城三房收租單位，逾13年帳面賺逾289萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原周世康表示，灣仔建利大樓B座高層1室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價450萬元，現以425萬元成交，呎價約11,972元，新買家為投資客，按對上月租1.9萬元計，料享5.36厘租金回報。

●利嘉閣劉信文指，西灣河鯉景灣觀景閣低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，單位原先叫價660萬元，最終累減至635萬元成交，呎價約12,986元。

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新界區

●美聯陳少鴻表示，大圍名城2座北翼高層C室，實用面積約843方呎，三房加儲物室設計，曾作收租之用，原業主計劃移民與家人居住，以1,300萬元沽貨，呎價約15,421元，原業主於2011年7月以1,010.8萬元購入，逾13年帳面賺逾289萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，房協將軍澳茵怡花園6座中層C室，實用面積約555方呎，三房間隔，望山景，外區家庭客睇樓一次火速洽購，單位去年4月於未補價第二市場叫價530萬元，終以441萬元成交，呎價約7,946元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山1月至今暫錄近60宗成交，按月跌約兩成，銀湖．天峰6座高層複式連天台戶，實用面積約1,387方呎，四房雙套房間隔，叫價約2,000萬元，日前議價後以1,975萬元易手，呎價約14,239元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦泰苑A座中層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，望市景，放盤僅約1星期，未補價第二市場叫價605萬元，獲買家以600萬元承接，減幅不足1%，呎價約9,231元。

●中原黎宗文稱，沙田曉翠山莊9座高層D室，實用面積約817方呎，套三房間隔，叫價約1,000萬元，議價後以880萬元獲承接，呎價約10,771元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟指，火炭居屋旭禾苑高層8室，實用面積約356方呎，一房間隔，望市景，放盤約4個月，未補價第二市場叫價420萬元，減50萬元，以370萬元成交，呎價約10,393元，一手原業主持貨逾5年，帳面獲利120萬元，單位升值約48%。

●祥益古文彬表示，房協屯門景新臺2座高層A室，實用面積約677方呎，三房間隔，新買家為綠表客，經過議價後，於未補價第二市場以455萬元購入，呎價約6,721元。

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