陳樂怡：國產AI熱 利好金山軟件
2025年01月29日 04:30
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內地人工智能(AI)企業DeepSeek(深度探索)近期推出「DeepSeek-V3」與「DeepSeek-R1」兩款最新的AI模型，製造成本低廉，算法能力及模型效果媲美現時全球頂尖AI語言模型，挑戰OpenAI龍頭地位，引發市場熱烈討論。市場預計國產模型加快升級，推理成本逐步下降，有助加快AI普及化。另外，美國總統特朗普宣布大規模AI基礎設施投資計劃，預計內地亦會加大投資，預計AI主題短線發酵。
金山軟件(03888)去年第三季純利按年增長13.5倍至4.13億元人民幣，其中遊戲收入增長超預期。去年10月底《劍網3》新資料片上線，2025年將推出5款新遊戲，遊戲儲備豐富，為收入增長打下基礎。辦公軟件AI商業化進展順利，個人辦公受惠於WPS AI商業化推進，用戶付費轉化有望進一步提升。
受惠小米加強布局
另外，受惠於小米集團(01810)加強AI物聯網布局，金山雲虧損明顯收窄，將有利金軟的盈利表現。市場預期2023至2026財年間，收入及經調整純利年複合增長分別為14.8%及27.5%。金軟現價對應2025財年預測市盈率約25倍，低於過去5年平均水平。公司主要業務前景有望持續改善，與小米加強合作，以至AI賦能，有利估值擴張，向上阻力位44元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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