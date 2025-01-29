廖嘉豪：內銀股或受惠推動中長期資金入市新規

特朗普就職後的整體關稅方向似乎較預期漸進，美元或因此已在上周見頂，美國國債收益率回落，美股上周亦廣泛做好，標普500指數11個子行業中只有能源行業錄得單周跌幅，恒指上周五亦勁升1.86%並重上20,000點。美國關稅憂慮減少、3月「兩會」潛在催化劑，以及上周六大金融監管機構聯合推動中長期資金入市，或可支持中港股市。

3月的「兩會」或有促進國內消費、遏制產能過剩、加速和深化新質產品開發、進行結構性國企改革，以及放寬政策促進旅遊業發展等五大潛在催化劑，因此偏好內需多於出口，服務業多於消費品行業的策略維持不變，同時偏好A股多於H股，因前者較直接受惠中國減息及各種支持股市措施。當中科技、交通運輸以及互聯網行業繼續受惠企業盈利增長、政策推動及企業降低內部成本等潛在順風因素。與此同時，在內地寬鬆貨幣政策驅動下，中國國內投資者或較偏好息率較高的A股，投資者因此或可同時關注高增長股及高息股。

六大金融監管機構亦於2025年1月23日召開聯合記者會，提出推動中長期資金投資A股政策，包括大型國有保險企業必需將至少30%的「新增保費」投資A股，以及公募基金持有A股的流通市值未來三年每年至少增長10%以上等新規。基於靜態估算，2025年起國有保險企業需將至少30%的新增保費投資A股，或為A股增資2,000億至6,300億人民幣；公募基金截至2024年底持有的A股總流通市值為6.2萬億人民幣，基於持有A股的流通市值未來三年每年至少增長10%以上，或為A股增資超過6,200億人民幣。

監管機構尚未定義「新增保費」，花旗分析員亦認為監管機構不會按較寬鬆的準則為其定義，因此花旗析員認為較保守界定「新增保費」或較合適，即是保險公司的總保費收入減去理賠和其他費用後的金額。2023年五間保險國企的總保費收入約1.3萬億人民幣，假設扣除理賠費用等後的利潤率約50%，新規定下保險國企將為A股帶來約2,000億人民幣。若非國有保險公司亦倣效新規，並按相同計算方法，2024年保險業的總保費收入約4.2萬億人民幣，估計保險業或有約6,300億元人民幣流入A股。

最新中長期資金加大投資A股安排或有利指數權重較大、高股息的內銀股，尤其中央政府或透過買入大型ETF或直接買入大型內銀股，以達至推升上證綜合指數的短期目標。政府長線計劃推動更多家庭投資配置到較低波幅、高息股(例如內銀股)或大型ETF，往績顯示該投資策略在其他地區(如香港﹑台灣)低利率環境時既能吸引投資者且取得成效，同樣有利內銀股。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪