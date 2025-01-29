投委會：ESG投資心態應着眼長線

隨着ESG(環境、社會和管治)投資成為市場趨勢，要推動其長遠發展，關鍵在於引導更多投資者將ESG納入投資考慮。

根據投委會在2023年進行的零售投資者調查，年輕人對ESG投資認知和興趣較高，然而行動力較低。要把對ESG的認知和興趣，轉化為實際行動開始ESG投資，投資者可以抱著兩大關鍵心態：「多做功課」和「抱長遠眼光」。

不論進行任何投資，投資者應謹記「先求知，再投資」。投資者可以從以下幾個方面着手，加深對ESG投資的本質和相關產品的認識。

一、了解ESG的基本概念。ESG涵蓋議題廣泛，與公司的財務表現息息相關。其中，環境因素包括氣候變化、碳排放、資源使用效率及污染防治等；社會因素包括勞工權益、男女平等、產品安全及社區關係等；管治因素包括公司治理結構、風險管理、商業道德及資訊透明度等。

二、善用ESG指數和評級。投資者可以透過參考市場上追蹤ESG投資表現的指數和評級，了解公司的ESG表現。

三、研究ESG投資產品。投資者應了解不同類型的ESG投資產品，如ESG基金和綠色及可持續債券等，比較它們的特點和風險，以選擇最符合其投資目標和風險承受能力的產品。

四、查閱ESG報告。本港上市公司每年都需要刊發ESG報告，它是投資者了解公司ESG表現的重要文件，能幫助投資者作出明智及有根據的的財務決策。

ESG投資不應只着眼短期的回報，也應着眼長遠的價值。投資者不應只關注產品最近一、兩年的財務回報，亦應同時考慮其可持續發展能力及社會責任。就公司而言，ESG可以帶來投資機遇和風險，影響它們的長遠價值。投資者需要了解公司的ESG政策、識別對公司有重大影響的ESG因素、公司管理層怎樣管理ESG所帶來的各種機遇和風險，以及怎樣影響公司的營運和財務。