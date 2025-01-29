【向世界錢進】英國財困加稅　買樓須留神

英國預算案的加稅措施和印花稅門檻下調，刺激上月樓價進一步上升。

英國工黨政府違背競選時的不加稅承諾，於早前公布的預算案宣布加稅400億英鎊(約3,796億港元)，是1993年後最激進的加稅計劃，僱主、投資者、首次置業者均受牽連，包括鍾情投資英國物業的港人。

加稅部分包括增加物業以外的大部分資產增值稅，例如買賣股票賺取的利潤，其中低稅率納稅人的稅率由10%增至18%，高稅率納稅人的稅率由20%增至24%。

對僱主而言，給員工的國民保險供款比率會由13.8%增至15%，僱員的所得稅稅率則維持不變。

物業方面，購買多於一個英國住宅的第二住宅物業額外印花稅稅率由3%提高到5%。這稅率適用於以公司名義持有的住宅，以及用來放租的物業。

分析認為這對於以海外買家身份投資多於一個物業的港人而言帶來很大影響，因5%稅率加上海外買家印花稅的2%，須合共繳付7%印花稅，勢大大減低投資英國物業的潛在回報。

首次置業免稅上限大降

另對首次置業者亦有影響。目前，購買樓價低於25萬英鎊(約237萬港元)房屋的買家毋須繳付印花稅。另如首次置業並為自住物業亦可免稅，門檻為42.5萬英鎊(約403萬港元)。

然而，由2025年4月1日開始，新措施把零印花稅稅率住宅樓價由25萬英鎊降至12.5萬英鎊(約118萬港元)。首次置業並為自住物業免稅上限由42.5萬英鎊降低至30萬英鎊(約284萬港元)。

值得留意的是，儘管措施仍有逾兩個月才生效，但由於在英國交易二手物業，整個成交期可長達半年，所以新買家難以趕及免稅上限降低前完成交易。

樓價連升4月 直逼巔峰

預算案的加稅措施和印花稅門檻下調，正吸引部分買家趕入場，刺激英國上月樓價進一步上升。

按揭貸款機構英國房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)數據顯示，英國去年12月樓價按年上升4.7%，按月亦有0.7%增幅，為連續4個月上升。樓價最新升至約26.94萬英鎊(約255萬港元)，與2022年8月創下的27.37萬英鎊(約259萬港元)的歷史高位比較，僅相差約4萬港元。

Nationwide指出，英國即將實施的印花稅調整可能會引起樓市波動，以及今年第一季樓市交投急增。而倘若英國經濟能夠穩步復甦，加上印花稅的影響其後逐步減退，該行預計今年英國樓價可能會有介乎2至4%的增長。

另有分析指近月英國樓市未受高息環境持續影響，原因是多數按揭早已生效，息口處於較低水平。隨着今年稍後時間利率有望逐步回落，以及預期民眾收入增長步伐超越樓價升幅下，將改善民眾的負擔能力，為樓市帶來支持。

息率走向左右樓市走勢。英倫銀行行長貝利早前暗示，如果英國經濟前景良好，通脹下降速度比預期更快，今年可能會減息4次，每次幅度0.25厘。

惟他同時提醒，英國預算案及特朗普政府可能引發的全球貿易戰威脅，恐導致經濟和通脹展望複雜化。

四成就業家庭無法「上車」

英國地產代理公司Zoopla的研究發現，每10個英國就業家庭有4個在使用八成物業按揭的情況下，仍然無法負擔屬平均價格水平的兩房或三房英國住宅物業。

這情況在倫敦尤其明顯，74%的就業家庭無力購買一般的兩房或三房住宅。在英格蘭東南部、西南部和東部地區，這比率是58%。相比之下，英格蘭北部地區表現出較好的負擔能力，但仍有18%就業家庭因樓價過高而無法「上車」。

另對於只有一人工作的單職家庭來說，負擔能力危機尤其嚴重。根據調查結果，即使是低於平均樓價的住宅物業，仍有57%的單職家庭無法購買。這導致單職家庭住屋擁有率顯著下跌。數據顯示，單職家庭獲得按揭貸款的比例，已由2007年的45%下跌至2024年的32%。

Zoopla指，普羅大眾無法置業為勞動力市場和經濟增長帶來風險。再者，隨着愈來愈多人因樓價過高而放棄置業，轉而對出租物業的需求殷切，會加劇租務市場的壓力。然而，自2016年以來，英國出租物業的數量未有顯著增加，令自新冠疫情以來，新租約的平均租金上升速度快於樓價，特別是在負擔能力較低、人們傾向只租不買的地區。

上月CPI漲2.5%超預期

英國去年12月消費物價指數(CPI)按年增長2.5%，較去年11月低0.1個百分點，出乎市場意料回落，但數據仍高於英倫銀行的2%目標水平。

不過，有專家警告，英國今年通脹仍有再度升溫的風險，2025年底時可能升至增長超過3%。

隨着英國通脹近月回升，英倫銀行亦於去年12月暫停減息，維持利率於4.75厘不變，符合市場預期。貨幣政策委員會9名成員當中，6人支持凍息，比市場預期少，3人支持再減。

港英衡量物業價值不盡相同

港人與英國人對物業價值的衡量不盡相同，把自己固有的喜好習慣套用上去未必有利投資。反而，若可掌握英國人的喜好和執着的細微位，或有助提升潛在投資回報。

市場觀察發現，有別於港人較在意物業的呎數大小，英國人普遍更為着重物業房間的數目，藉以衡量房屋的價值。

如果物業的房間數目相同，英國人一般認為單層平房的價值最高，其次是多層的獨立屋，再其次是半獨立式住宅和排屋。

地址含王室字詞較高價

究其原因，平房不與其他房屋相連，私隱度有如獨立屋，加上不用上落樓梯而受部分買家歡迎。再者，由於發展商偏向在同一土地上興建較多層數的獨立屋，因此目前平房的數量愈來愈少，供應不足為樓價帶來支撐。

物業類型以外，另有調查顯示，如果物業地址包含一些王室字詞，如King(國王)、Prince(王子)、Queen(女王)，亦有助於提升物業價格，投資者不妨多留意。

視13不吉 物業估值低

至於相對傳統的華人與英國人，也許同樣有點迷信，例如華人着重風水格局，會傾向避開4、14、44等被視為不吉利的數字；這想法在西方國家亦會出現，而主要避開的是13。例如每逢星期五的13號，亦即俗稱的「黑色星期五」，人們會避開搬屋及置業。凡門牌號碼出現13，物業的平均叫價亦隨時較為低水。

有英國房地產網站曾為當地超過1,000萬套門牌，分別由1至100號的物業進行估值，結果發現門牌編號為13的物業，平均估值對比平均同類型物業樓價估值低約1.4%。以英國物業平均價格約370萬港元計，意味樓價可相差5萬港元。

有見及此，現時英國部分新樓盤會跳過13號，由12號直接跳到14號，以期消除買家不安。另外，英國部分新開發項目，也會跳過13，令門牌號碼為14的房屋數量，幾乎是13的兩倍。