道指漲136點　標指納指回升　英偉達反彈9%

中國人工智能(AI)DeepSeek模型的影響見緩和，AI晶片霸主英偉達(Nvidia)反彈，帶牽納指及標指回升。美市收市，道指收報44,850點，升136點或0.31%；標指收報6,067點，升55點或0.92%；納指收報19,733點，升391點或2.03%。

英偉達反彈近9%，是表現最佳道指成分股，此前其周一(27日)市值蒸發近6,000億美元。重磅科技股向上，亞馬遜、微軟、Meta及蘋果公司(Apple Inc.)等升逾1%至近4%。

波音(Boeing)上季業績雖然遜預期，惟收市仍升1.5%。通用汽車(GM)公布業績後，急挫近9%，因市場憂慮業務可能會受關稅衝擊。

美匯指數一度重上108以上，高見108.05，升逾0.2%，尾市報107.88。美國10年期國庫券孳息率變動不大，報4.538厘。

港股ADR指數按比例計算，收報20,367點，升142點或0.7%。阿里巴巴ADR較港昨日(28日)收市價急升近6%，折合報93.5元。小米ADR升4%，折合報39.8元。京東及騰訊ADR升近2%或以上，美團、友邦及滙控ADR升近1%或以上。不過，工行及中行ADR偏軟。

市場人士稱，投資者觀望聯儲局議息結果、重磅科技股業績，以及美國新政府的關稅政策等事態發展。