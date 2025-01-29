DeepSeek令全球警惕！白宮：美國AI僅領先中國3至6個月

外媒報道，白宮主管人工智能(AI)與加密貨幣的最高官員David Sacks周二(28日)在一個欄目談到中國AI公司DeepSeek開發的模型對美國在AI領域主導地位的影響。

報道指，Sacks指，「我認為中國公司正在迅速追趕，我們尚未失去領先地位。DeepSeek的R1模型在能力上基本與大約4個月前推出的OpenAI的o1模型相當，所以說它們跟在我們後面追得很緊。我認為，我們約領先它們3至6個月，不過它們追趕的速度非常、非常快。」

Sacks又表示，DeepSeek的確展示提高AI模型效率的新方法，「我認為，我們的AI公司也將學習，並採用這些高效技術。不過，要實現規模化和運算，數據中心至關重要。」

報道提到，Sacks並批評上屆政府執政期間美國AI公司的工作重點。他認為，美國的AI公司有點注意力分散。「說實話，我覺得它們可能有點自滿，它們沒有意識到這些中國公司之間的差距是如此小，它們浪費大量時間。我認為當你自滿時，就會覺得全球競爭不存在。」

他建議，絕不能被無關緊要的事分散注意力，就像美國總統特朗普指，他認為這是一個警鐘。公司必須專注於積極進取和競爭。