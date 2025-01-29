德銀警告：DeepSeek或左右聯儲局　美元面臨下跌壓力

德銀警告，如果中國人工智能(AI)公司DeepSeek的技術傳播更加全球化，將削弱美國在科技領域的獨特優勢，美元恐會面臨下跌壓力，而且該技術預計將引發特朗普政府的一系列政策調整，例如財政寬鬆。

外媒報道，德銀策略師George Saravelos在報告中表示，長期來看，對於全球經濟，DeepSeek的出現被視為一種積極的供應衝擊，因為其以更低成本，帶來更廣泛的AI技術，最終實現更快的生產力增長。從宏觀角度來看，這種技術將推動經濟增長，同時抑制通脹，對債券及股市帶來正面影響。惟如果這種技術傳播更加全球化，將削弱美國在科技領域的優勢，美元可能會面臨邊際下跌壓力。

美元最初對DeepSeek的反應是上漲，但Saravelos表示，長期看來，DeepSeek最終將對美元產生負面影響。至於中短期，德銀將DeepSeek的影響，與2000年代初期的科網泡沫爆破相比。

當時，外部衝擊導致美國科技股市值大降，引發資本開支減少，並蔓延至實體經濟，最終導致美國經濟輕度衰退。聯儲局因此採取更鴿派的政策，債券市場出現上升。美元最初因風險規避情緒而出現複雜反應，但最終因股市流入減少及利差收窄而走弱。

德銀指，在目前美國的新一屆政府背景下，DeepSeek可能引發一系列政策調整，如財政寬鬆的機會可能會增加。