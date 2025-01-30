鮑威爾稱未曾與特朗普接觸　重申聯儲局決策獨立

聯儲局主席鮑威爾在議息後新聞發布會上表示，不急於調整政策立場，強調要平衡通脹與就業的因素。對於美國總統特朗普又一次公開施壓要求聯儲局減息，鮑威爾則重申了聯儲局的獨立性，又稱過去一段時間都未曾與特朗普接觸。

對於今次議息聲明中刪除了「朝着2%通脹目標取得進展」的表述，鮑威爾解釋稱，這僅僅是為了精簡聲明中有關通脹的陳述而已，並非為了發出信號，目前立場仍然不變。他說︰「如果過快或過多地減少政策限制(減息)，可能會阻礙通脹回落的進展；同時，如果減少限制過慢或過少，則可能不必要地削弱經濟活動和就業。」

他又稱，不會對總統的言論作任何回應或評論，又謂「公眾應該有信心，我們將一如既往地開展工作，專注於利用我們的工具來實現目標，真正專注於我們的工作。這是最能夠服務於公眾的方式。」

雖然新政府的政策仍然充滿未知，特朗普提出的上調關稅、限制移民等政策也尚未正式落地，但聯儲局似乎已開始做準備。鮑威爾承認，局方會對不同的政策情景進行評估，但只是評估可能發生的事情，並開始思考在那種情況下如何應對；在看到更多具體情況之前，不會採取行動。