理財Campus：財圈爸媽教利是錢滾大身家

每逢農曆新年，小朋友就最開心，因為又有一大筆利是錢進帳，這也是他們接觸最多金錢的節日。據投資者及理財教育委員會調查，小學生平均每月零用錢僅約449元，在農曆新年𢭃得的利是錢對他們如同「巨款」，爸媽不妨趁機向他們傳授正確理財觀，向一眾財金專家偷師，為小朋友打理好「身家」，助力他們變成懂得精打細算的小富翁！

投委會早前進行的調查顯示，49%家長會讓小朋友擁有部分或全部利是錢；只有28%爸媽有跟小朋友談理財觀；12%爸媽則認為小朋友年紀太小未能理解，故從沒跟他們討論理財觀念。由此可見，爸媽對於教導小朋友理財方面仍有改進空間。

李偉傑：敍做定存 僅花費小部分

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑（Jason）稱，其14歲兒子Kody在小時候已開戶，每年把利是錢點算好後就存入戶口，並會提取小部分款項作消費或買喜愛的物品。他指會將大部分資金敍做定期，惟日後可能會「抽少少嚟買股票」。他舉例，若有8,000元利是錢，會把7,500元儲起，剩餘就讓兒子買心頭好，用來慶祝爸媽生日，又或者在父親節、母親節買禮物給爸媽。

電子利是缺乏儀式感

電子利是在疫情期間興起，向小朋友派發是好是壞？Jason指派電子利是的好處是環保，免卻使用利是封，惟他不建議使用，認為小朋友𢭃利是並親口為對方送上祝福更好，並可承傳傳統，電子利是似乎只是「入咗數畀你」的動作，欠缺節日感及儀式感，除非對方身在遠處未能親身派發。

此外，他早已教導兒子要把利是錢儲起，不可胡亂花費，並提醒他們利是錢是家人及長輩給予的祝福，如何花費很重要，使用前須考慮清楚。他坦言，教導小朋友理財時，家人及長輩也要配合，爸媽用心向小朋友灌輸正確理財觀，例如要先付出才能賺取零用錢，但有時長輩一下子向小朋友獎勵大額金錢，會令小朋友易有不勞而獲的錯覺。

分享金錢觀 做好榜樣

Jason又指，如何用錢的觀念極為重要，現今小朋友容易對很多事情視作理所當然，爸媽須教導他們並非如此。他建議父母可向子女解釋賺錢方法，並以低買高沽的例子解說，例如當見到日用品有特價，就可買多一些。Jason在日常生活中會向兒子傳遞節儉的訊息，並強調應使則使，以在餐廳吃飯為例，本身有在家煮食的Jason會向兒子解釋，自己都做到聖誕大餐的質素及分量，且人均花費僅120元，外出享用價錢就貴得多，當然一家人間中也會外出吃飯，不過會找一家性價比高的餐廳。

現今小朋友生於物質較豐富的年代，不少人上學都用名牌書包、皮鞋及手機等，Jason對此表示，「如果（小朋友）係着喺身都捨得使」，買一雙較貴的鞋，讓兒子穿得舒適，惟他對買電子產品有保留，指買iPhone對小朋友學習及成長作用不大，小朋友用來玩遊戲居多，故他寧願提供速度較慢的手機，減低小朋友打機興趣。

Jason一直為兒子做好理財規劃，除了把利是錢儲蓄並敍做定存外，亦有買儲蓄保險作升學用途，並建議兒子日後可買入收息股。他平日也會向兒子灌輸財金知識，如講解航空股及內地餐飲股前景。

最後，Jason認為家長教導小朋友理財，關鍵是做個好榜樣，如果爸媽亂使錢，講解過程中就難有說服力。他又指，須向小朋友傳遞「一分耕耘，一分收穫」的理念，並提醒慎防網上詐騙。同時，要及早向小朋友解釋信用的概念，因他們18歲即可申請信用卡，須明白要償還信用卡欠款。

洪龍荃：儲起買股 培養投資概念

80後少年股神、現任基金公司投資總監的洪龍荃（Larry）育有4歲的兒子Carson及兩歲的女兒Alison，對於協助小朋友打理利是錢別有一套。他指子女年紀尚幼，接觸金錢概念不久，但仍會在其利是錢提取約十分之一，讓他們想想未來一年想買的物品，並鼓勵他們分段去花費，學會延遲享受，另一部分則儲起作投資。

他舉例，小朋友有5,000元利是錢，當中會撥出500元給他們花費，餘下4,500元，不過Larry會額外再給4,500元，把金額倍增。他為哥哥及妹妹打理身家的方式是為二人開戶，兩兄妹分別有10萬元資金「打底」，連同他們出生以來收到的利是，Larry基本上都把資金用於投資，主力買入股票。

涉獵中美股票指數基金

他補充，兩兄妹的投資項目有少許不同，哥哥起步較早，二人投資回報也有差別。他2021年為哥哥買入中資股，過去幾年該類股份回報較差，然而目前兩兄妹投資項目大致相同。在2023年出生的妹妹投資時機較好，Larry為她買入美股，包括蘋果公司及微軟等，以及少許指數基金。Larry期望，當子女到8至10歲時，可與他們一起了解資金的每年投資情況及增值部分；待二人升上中學，Larry冀他們會參與投資，逐漸培養子女的投資增值概念。

電子利是盛行，惟他認為此對於教導小朋友理財的效果可能不太理想，即使是成人，由於交易電子化，對於平日花費多少也可能感覺模糊。

購物重性價比 延遲消費

從日常生活着手教導子女理財最為貼地，Larry與子女到內地旅遊時買下售價16元人民幣的熊貓公仔紀念品，另一店舖則標價28元人民幣，他趁機教導子女辨別價格，帶出購買時宜貨比三家的訊息。他與小朋友在超市購物時也會引導他們思考，指有些特價品較相宜，故可買更多。

他建議應逐少向子女灌輸性價比的概念，貴價品未必不好，重點是「值唔值」。當小朋友見到熊貓公仔想購買時，Larry會勸說可再看看其他店舖的產品，可能會有更便宜、更精美的選擇。小朋友逛玩具店時總難以抗拒誘惑，Larry也曾被要求買玩具巴士，但他會提醒小朋友家中已有不少，並利用延遲消費概念打消其衝動購買的念頭，並指物品夠用就好。

家長搵食艱難，小朋友未必明白，Larry會向他們講解，今時今日兩兄妹擁有的東西，自己小時候並沒有；當小朋友就反問Larry以前是否很窮，他會解釋之前生活環境欠佳，後來有所改善，都是因爸媽都勤力工作，「錢係要用努力換番嚟」。

最後，熟悉金融市場的Larry再向家長派貼士，提醒投資涉及風險，如果本身並無太多時間留意市場，可考慮儲蓄型產品及定存，而且配置比例宜偏高，股票投資方面則可選取指數基金。

朱紅：藉日常生活灌輸理財觀念

在教導小朋友處理利是錢前，育有一對姊弟的中銀國際證券股票衍生產品部董事朱紅（Niki）稱，會先向他們講解何謂利是錢，當中分為兩部分，一部分為利是，另一部分為錢，利是為長輩給予小朋友的壓歲錢，在中國傳統文化中用以辟邪、趨吉避凶的物品，至於錢並不是從天而降，是靠每個人辛苦地付出而賺得。

Niki強調，會向9歲的弟弟及12歲的姊姊解釋清楚利是錢概念，又會吩咐他們把利是錢置於枕頭底下直至初十五後才拆開，她無特地叫小朋友把利是錢放入錢罌儲蓄，惟會協助小朋友把其儲起。至於如何為小朋友分配及教導其使用利是錢，Niki指若小朋友需要用錢，他們全家會一起商量，不會阻止花費。

提及教導小朋友認識實體貨幣，Niki平日會跟小朋友逛超市、文具店，讓他們有機會花錢購物，接觸金錢及理解當中概念，在他們購物時並會提醒手上持有的金錢數目。

教導分辨想要及需要

家長對於培養小朋友養成良好理財習慣方式大同小異，Niki就提及爸媽要以身作則，指他們一家所買物品都是確實需要，並教導小朋友分辨「想要」及「需要」。Niki指，人有很多想要的東西，但須思考到底是否需要。她舉例，小朋友升上小學需使用原子筆等文具，這些都是必需品，故會為他們添置，惟會提醒子女在購買時要比較價錢及品牌，並會互相討論及分享購物經驗。

她強調，在日常生活中會把握機會與子女討論理財心得，購物時會說明目的。她提到，女兒得知同學生日，並向對方送禮，如果日後同學也向女兒送禮，則提醒宜向對方回禮。Niki就是透過如此方式協助子女建立價值觀。

至於兩姊弟平日使費，上學的交通費都以八達通繳付，二人也有零用錢，弟弟每周有約70元，姊姊有約150至200元。如果子女跟同學有特別聚會，Niki會視乎情況額外給予零用錢。部分學生步入青春期可能有追潮流心態，想擁有新款手機及名牌書包，Niki不認同這種消費概念，並認為兩姊弟購買的物品宜符合學生身份，以樸實及實用為主。

鼓勵研究公司作投資

Niki會否為兩位小朋友及早投資，為日後升學未雨綢繆？她表示不想太早為小朋友鋪路，要視乎他們未來會否有能力及興趣讀書。由於職業關係，她不太方便為子女投資，僅為家庭置業。子女課本有時提及金融題材，她會趁機講述富豪如蓋茨（Bill Gates）的事迹，包括其上市公司市值、平時如何努力等，也會提到賺錢途徑除上班外，投資是其中一環。她透過這些互動，擴闊子女視野，甚至鼓勵他們對公司做研究，了解日後可否投資。

Niki教導小朋友理財甚有心得，她補充，子女須了解錢從何來，不希望他們浮誇地消費，但也不希望如守財奴般生活，並認為進行親子活動時不用去消費太貴的地方，即使在特別日子，可能單去行山已不錯。

鄧聲興：愈早儲蓄 複息效應愈大

育有一對8歲龍鳳胎的香港股票分析師協會主席鄧聲興（Kenny），在兩位小朋友年紀尚幼時已分別為他們開設戶口，若小朋友收到利是錢就會將大部分存入戶口，留下少許作零用錢。Kenny指會提醒儲蓄習慣的重要性，並要留意時間效應的概念，不論是儲蓄還是投資，因時間累積起來會產生複息效應，可帶來高回報，時間愈長，累積財富的機會愈大。小朋友理財方面的優勢是其時間較長，可令複息效應最大化。

傳授現金流收入概念

目前他除了為小朋友開立儲蓄戶口，也有買儲蓄保險，可定下存款目標，儲下的資金作未來出國或升學之用。如果小朋友單純開戶去儲蓄，他認為做法不是目標為本，反而爸媽仔細計算小朋友未來所需的教育經費，由其出生開始已開始籌劃，則來得更有效率。

Kenny表示，由於小朋友未有賺錢能力，金錢往往來自利是錢及長輩，個人儲蓄不多，因此爸媽向他們灌輸理財觀念極為重要，尤其是現金流概念。他認為小朋友須懂得「計住條數」，他們平時也可在學校學到理財知識，如了解到在家中幫忙做家務，有時會獲得「酬勞」，從而明白收入概念，以及透過工作才能賺取收入。

如果小朋友只有利是錢作為收入，因利是有「不勞而獲」的性質，可能令他們以為不用工作就可有錢收。他又建議可向小朋友解釋每月支出不可多過每月收入，否則財政狀況易變成負數，更有可能愈負愈多，入不敷支。

小朋友如未有手機，收電子利是機會較低，Kenny也指港人多以實體利是為主。有人認為電子利是對於小朋友學習理財效果可能欠佳，Kenny則提到內地例子，稱如果電子利是配合電子消費，小朋友學習時更易掌握清晰概念，AlipayHK、WeChat Pay HK每筆交易都有紀錄；不少內銀提供的應用程式（App）都有列出個人收入及支出紀錄，讓客戶了解現金流狀況。

生活入手學消費不浪費

就如不少家長一樣，Kenny同樣從日常生活細節入手，向小朋友傳授理財知識，例如在餐廳吃飯，子女會留意餐牌，了解菜式價格，並開始建立銀碼大小的概念，意識到超過100元的菜式屬於昂貴選擇。

他認為教導宜一步步來，可先勸導小朋友不要浪費食物，再教導他們了解餐牌菜式價錢。購物方面，他指學校有類似活動教學，令他們了解到「一手交貨、一手交錢」的操作。

對於小朋友完成一項事情或目標，有家長派錢獎勵，不過Kenny就可能買禮物或跟小朋友去旅行，而非用現金形式給予。目前兩位小朋友仍年幼，因此持有真金白銀去購物的機會不多，他們每周零用錢約100至200元。

最後他強調，小朋友及早學習理財非常重要，到日後出來社會工作才去了解恐怕已太遲，尤其人的壽命愈來愈長，但退休年齡卻無延長太多，在工作時期為退休生活作準備的迫切性更加大。