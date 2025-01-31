恒指新歲運勢如何？何時會再上？玄學家預測後市

乙巳蛇年的立春八字財星暗合，而且由於蛇無足，故此必須依靠身軀左右移動，以摩擦地面的方法來前進，引伸今年難望有單邊市況，只有利炒波幅。玄學家鄭勤龍為大家測市，指蛇顎部能作出廣角度的開合是其另一個特徵，使牠能吞食比自己身形龐大的獵物，引伸今年的高低波幅可以很闊，料有7,000點以上，於24,000至25,000點有阻力、16,000至17,000點有支持。

春季投資信心未穩

（西曆2月3日至5月5日）

春季雖然新機蓬勃，草木茂盛，但剛出蟄的蛇基本不食，約莫要到春季末段的時候才開始進食小量食物，反映大市在春季初期，投資者對市場的信心仍未如理想，偏向保守，所以市況難以大幅攀升。

夏季交投料趨活躍

（西曆5月5日至8月7日）

夏季天氣的溫度上升，暖洋洋的氣溫有利蛇的消化機能，使蛇類的胃口大開，所以夏季是蛇類活動和生長的旺季，亦是交配繁殖主要的季節，反映大市在夏季的相關活動或會漸趨活躍，有利市況屢創新高。

秋季大市有望反彈

（西曆8月7日至11月7日）

秋季雨水稀少，所以天氣乾燥，容易引起山火，由於蛇最怕火，因此秋季對蛇來說，是一個危機重重，提心吊膽的時候，然而由於蛇類在步入冬季前必須作好冬眠的準備，所以會盡量飽食，反映大市很大機會在秋季能夠止跌回升。

冬季特定區界上落

（西曆11月7日至2026年2月4日）

冬季山寒水冷，蛇受到外部氣溫的變化，活動量和新陳代謝亦會減慢，並且漸漸地處於昏睡狀態，這是蛇類與生俱來用以抵禦惡劣氣候的原始本能，反映大市可能會在冬季期間的活動量會開始轉弱，只能夠在特定的區界範圍中上上落落。

五行欠金 不利出口消費

蛇年的立春八字五行欠金，所以會對屬金的行業不利。在易經，乾卦和兌卦屬金，乾代表專貴，兌則代表喜悅，引伸與尊貴和喜悅的相關行業有珠寶業、酒店業、餐飲業、奢侈品業、出口業和消費業等。不過，蛇年特別對醫療業、醫藥業和保健業有利，由於蛇會在特定時間換新皮，因此「蛇杖」亦成為了作為醫學的標誌和象徵。