iPhone上季銷售再倒退　Apple靠乜業務「食糊」？

本次業績另一重點是iPhone銷售額相隔一季後再現倒退，按年微跌0.8%，同樣差過預期，原因是iPhone素來是帶點輕奢侈的高價貨，配備人工智能(AI)的進度卻略嫌落後，尤其是內地，搞得Apple要加緊與中國的科技合作。

同日放榜的三星電子已表明，2025年的工作重點是「以個人化及差異化的體驗鞏固在流動設備的AI領先地位」、「強化摺機的布局去創造新的客戶需求」，事關上季以手機為主的「流動體驗」(MX)部門收入雖按年增長4.16%，經營溢利卻按年倒退22.22%。

Apple行政總裁庫克強調，iPhone 16上季在AI功能已經推出的地區銷情相對較好，Apple Intelligence今年春季會接觸到更多歐洲消費者，法語和德語版會在4月推出，可是談到中國，他仍給不了時間表，只說「我們會繼續與監管機關合作，盡力盡快推出」。

他又說，上季中國銷售額跌幅「過半由於庫存問題所致」，庫存季內已有所下降，且「銷情比公司預期要好」。

著名科技股分析師、Deepwater資產管理管理合夥人芒斯特承認之前高估了iPhone換機潮，但從庫克的口風來看，iPhone 16確實優於15，公司依然相信Apple Intelligence是銷售的推動力。他本人則認為iPhone銷情應該在6月(不排除是下季)重新加速。

儘管iPhone陷於苦戰，由於公司去年在部分型號引進主打AI的M4自家晶片，個人電腦(PC)表現頗為亮麗，Mac機(含MacBook)和iPad銷售額上季按年齊升15%。

此外，涵蓋iCloud等等、毛利率直逼九成的服務收入再創新高，按年升13.94%至263.4億美元，所以就算iPhone「運滯」，Apple上季整體毛利率照樣按年擴大一個百分點至46.88%，純利按年升7.11%至363.3億美元(約2,833.74億港元)。然而，公司提醒，服務收入本季按年增速會降至低個位數。

庫克本身是特朗普就任典禮的坐上賓，亦為他籌辦典禮「課金」100萬美元，但他沒有多談特朗普2.0的潛在關稅戰，僅稱「密切留意情況」。他相信，Apple硬件和軟件兼備，於AI大時代有良好的競爭力。