東方日報B1：金蛇出動　樓市亨通

蛇年伊始，各大發展商普遍對今年樓市走勢看俏，展望樓市可穩步回勇，相信新盤成交量節節上升，再攀高峰水平。除了供應罕有的市區豪宅新盤勢將出籠之外，業界將部署推出多個大型項目，包括位處新界全新發展區的樓盤將會陸續亮相，亦有坐落於北部都會區新市鎮的先驅項目等，預料市場將百花齊放，帶動樓市氣氛升溫。

集團將繼續「月月有樓賣」，旗下天水圍YOHO WEST PARKSIDE預計於農曆新年後率先出籠，提供525伙。至於市場關注的西貢十四鄉西沙路大型發展項目，部署於首季先推第1A期，涉及781伙。

集團旗下項目中，長沙灣Belgravia Place第2期將會打頭陣，有機會率先於3月推出。該盤提供248伙，主打一房至三房間隔。

他透露，集團今年的「重頭戲」為將軍澳日出康城第13期，戶型涵蓋一房至四房，並以兩房為主打。

該項目分兩期發展，分別提供1,284伙及1,266伙，已於去年11月獲批預售，預計關鍵日期為2027年3月。

集團今年籌備推售的樓盤，大多位處市區。頭炮項目為港島半山波老道21 BORRETT ROAD第2期，提供約66個單位，最快農曆新年後推出市場。

新世界營業及市務部總監黃浩賢恭祝讀者金蛇旺運，事事如意，身體健康，財源廣進。他預料，各大發展商於蛇年將積極去庫存，市場眾多新盤推售，百花齊放。他估計，今年樓市會再度活躍，由於政府推出多項措施，有助刺激樓市，料年內樓市走勢平穩，甚至向上發展。

集團今年除了將繼續推出啟德多個合作項目外，亦計劃推售港島區豪宅盤，包括西半山衛城道8號項目，主打大單位，涉及172伙，以擁有核心商業區及維港海景為賣點。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，恭祝讀者蛇年心想事成，福運齊來。市場已正式踏入減息周期，加上政府推出一系列措施包括全面撤辣及放寬樓按等，有助增強市民入市信心，相信今年樓市的價量都將逐步回升。

他透露，旗下的九龍塘龍庭里超級豪宅項目，部署今年中以現樓形式登場，項目分3期發展，合共提供133伙。當中第1期涉28伙，有望率先登場。至於上水古洞第24區項目第1期提供457伙，已入紙申請預售。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明恭賀讀者金蛇喜迎春，靈蛇獻瑞，福運連年，香港經濟及樓市步步高陞。他表示，今年減息步伐雖放緩，惟仍有機會減息一至兩次，對經濟及樓市帶來正面影響，料今年發展商銷售策略仍會以去庫存為主，以量行先，預期樓市將平穩發展。

除了發售中的啟德海灣外，旗下獨資樓盤包括天后英皇道項目及西半山醫院道項目，亦部署年內登場。另還有3個分別位於元朗、啟德及將軍澳的合作項目。

資深投資者陳清白表示，市場負面消息較多，加上樓市新供應充裕，實質經濟仍然疲弱，蛇年樓價向下機會較大，除非美國息口走勢突然向上，否則跌幅不會太大。而細價樓為自住必需品，相信樓價續有支持，尤其是供應量較少的港島區，比新界區穩陣，原因是供應較多地區的樓價較易受其他低價成交影響。不過，細價住宅高租金回報情況料不會持續，入伙盤不斷增加下，租金隨時掉頭向下，「有錢」仍是做銀行定期存款較佳，所謂「賺得一蚊得一蚊」。

美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽預期，在多項利好因素帶動下，今年樓價將「反攻」回升約5%，扭轉連跌3年走勢，租金持續向上，供平過租重臨。一手成交量料漲逾15%至約1.8萬宗，創6年新高；二手則微升至約4.2萬宗。他又指，今年樓市繼續聚焦新盤，可留意黃竹坑站、啟德及將軍澳日出康城，以及北部都會區等；二手市場方面，日出康城、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨、鰂魚涌太古城及沙田第一城等，可望蟬聯成交量最活躍屋苑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑看好蛇年香港樓市表現，相信農曆新年後會出現小陽春，隨着撤辣及減息兩大利好因素，預期蛇年一、二手住宅交投量可達6萬宗，按年上升約兩成，整體樓價漲約10%。蛇年仍看好「一頭、一尾」住宅，首先是500萬元以下細價樓，相信仍會受上車需求推動，加上內地客對公寓式住宅單位追捧；其次是5,000萬元以上超級豪宅，市旺時市場上根本沒有放盤，只有經濟轉弱時，業主才會因不同因素放盤。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，近期有不少東南亞資金掃入本港商用物業，反映價格低水，加上內地企業亦有入市，故睇好今年逾億元物業投資市場，尤其可以轉作學生宿舍的物業，料該類物業樓價有約5至10%升幅。至於商廈市場，以核心區甲級商廈走勢較好，相信價格會趨平穩。

盛滙商舖基金創辦人李根興指出，受惠「一簽多行」及減息，今年舖市價、量都會上升，最近明顯多了內地品牌背景租客查詢租舖，較疫前多逾倍，料租金可跑贏售價。而核心區舖位可看高一線，售價料觸底回升2至5%，租金漲約3至8%，成交量增約兩成。受港人北上消費影響的民生區，交投較平穩，料會止跌。