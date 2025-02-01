【如期執行】一文睇晒投行點睇中美貿易戰升級

美國白宮周五(1月31日)表示，總統特朗普決定從周六(2月1日)起對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，以及對中國商品加徵10%關稅。面對中美貿易戰升級，全球經濟與資產市場勢再掀波瀾，以下為各大投資銀行看法。

●法國巴黎銀行

法巴大中華區外匯利率策略主管王菊表示，人民幣不會如特朗普首次上場時大幅貶值。在基礎情況下，特朗普未來兩年會加徵中國關稅25%，但人民幣不可能跟貶25%，因為中國亦要顧及其他貿易夥伴能否承受，需要維持一個相對穩定的匯率。計及現時中國貨品佔美國進口14%比重，換算25%關稅增加後，人民幣需要貶值3%，即兌每美元在7.5左右水平。

另外，法巴(中國)首席經濟學家榮靜預料，中國今年國內生產總值(GDP)增長4.5%，主因亦是美國潛在大增關稅。

●美銀

美銀首席大中華經濟師兼亞洲經濟研究部主管喬虹指，以基本情景計，美國今年上半年將對華徵收的關稅將由平均20%加至30%，並於明年首季進一步額外上調關稅10%，使平均關稅稅率增至40%。

她相信，中國政府會推出刺激政策，以抵銷美國關稅影響，且於今年下半年漸見成效，加上中國房地產市場逐漸穩定下來，對經濟也有一定支持。短期內會以人民幣貶值作為手段，在基本情景下，人民幣匯價今年第二季承壓，料年底在岸人民幣(CNY)會貶至7.6水平。

●瑞銀

瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，特朗普執政將重塑美國經濟和地緣政治格局，預期美國政府將着力削減當地稅務、增加投資開支、向外加徵關稅，預測美國向中國進口貨品調升關稅，2025年下半年升至約40%，並為中國國內生產總值(GDP)帶來介乎負0.7至負1個百分點的影響。假設美國最終向華徵收六成關稅，估算中美貿易或減少7至8成，令美國稅基大減，違背特朗普政策初衷，故料美國傾向持續與各國談判。

儘管內地承受內外壓力愈大，政策支持力度亦愈大，財策發力將起更大作用，惟可能不足以抵銷關稅和結構性挑戰，預期中國政府將今年GDP增長目標定為5%左右，或4.5至5%區間。

●高盛

高盛表示，一旦美國日後再加徵關稅，人民幣兌每美元或低見7.5算，相當於每百港元升見約96元人民幣，朝「一算」邁向一大步。

關稅壓力以外，內地經濟面臨人口結構、地方政府去槓桿化等風險，由於今年外貿不確定性加劇，內地經濟增長動力將轉向消費和投資。以美國加徵20%關稅為假設基準，恐削去內地國內生產總值（GDP）增長約0.7個百分點，人民幣匯率或因而下行；但當人民幣下行4至5%，將令增長提高約0.2個百分點，且額外的貨幣和財政政策可能刺激經濟增0.3個百分點。

不過，內地政府不會讓人民幣大幅貶值，因過度波動恐造成金融市場不穩定，故料人行今年第二及第四季各減息一次，每次0.2厘。