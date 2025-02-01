鄺紫珊：DeepSeek面世　料中美角力將更嚴峻

內地初創公司DeepSeek近日推出一款免費AI（人工智能）模型，引發全球科技界震動，更在全球股市掀起衝擊，讓科技股經歷最沉重的沽壓，市場擔憂以低成本中國AI模型將對英偉達等目前佔據AI主導地位公司構成威脅，導致晶片相關股份全部急挫。

據了解，DeepSeek推出當日的下載APP使用量驚人，在蘋果應用程式商店的下載量已超越美國競爭對手ChatGPT。AI晶片龍頭企業英偉達成為拖累納指重挫的主要股票，創下華爾街股票單日市值跌幅最大紀錄，一天市值損失5,927億美元，而其他科投公司也同樣受挫。

DeepSeek面世，有可能改寫過去兩年推動市場發展的整個AI故事，如果DeepSeek確實是眾所周知的「價廉物美」產物，對過往投放大量AI資源的企業無礙是一大重挫，在創新科技、成本效益及開放透明上，DeepSeek這家中國公司都把美國科技巨頭比下去，花費開發成本不到600萬美元，連微軟CEO也對其新模型評價為「印象很深刻，推理計算很出色，且超級計算效率極高，我們必須非常認真對待中國這些發展」。

DeepSeek只用低配版H800晶片，價錢較高端晶片低一大截，大大將成本降低，這代表中國公司結合工程技術訓練模型，成功突破出口禁令下的技術瓶頸，以更快速及更有效資源執行邏輯運算，已不需要使用最新晶片，這是完全顛覆了美國及全世界對科技的既定思維。

這次衝擊可能意味晶片需求較少，以及大規模建設發電設施為這些模型提供動力的需求也減低，而建構大規模資料中心的需求也將下滑。美國總統特朗普於上星期才宣布將計劃投資5千億美元，與多家龍頭企業聯合發起，建設全新的人工智能基礎設施。DeepSeek成功面世，相信特朗普與其智囊也將密謀對策，迎接中美的AI之戰，預料中美之間的角力也會將會更為嚴峻。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊